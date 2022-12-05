5 декабря планируют утвердить тарифы для Укрэнерго и облэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует утвердить тарифы для облэнерго и Национальной энергетической компании "Укрэнерго" на заседании в пятницу 5 декабря. Об этом свидетельствует повестка дня заседания НКРЭКУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, нацкомиссия планирует установить тарифы на передачу электрической энергии для "Укрэнерго", а также для операторов системы распределения электроэнергии (облэнерго) с применением стимулирующего регулирования. Также регулятор на этом же заседании намерен утвердить тарифы для компаний поставщиков электроэнергии (энергосбытов).

Напомним, ранее НКРЭКУ одобрила новые тарифы на передачу и распределение электроэнергии на 2023 год. Согласно решению регулятора, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" может возрасти на 51%.

В проекте постановления НКРЭКУ предлагается увеличить тариф на передачу э/э на 2023 год на 51% — до 522,46 грн/МВт-час, а тариф на диспетчерское управление на 355% — до 283,18 грн/МВт-час.