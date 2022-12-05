5 грудня планують затвердити тарифи для Укренерго та обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планує затвердити тарифи для обленерго та Національної енергетичної компанії “Укренерго” на засіданні в п'ятницю 5 грудня. Про це свідчить порядок денний засідання НКРЕКП.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема нацкомісія планує встановити тарифи на передачу електричної енергії для "Укренерго", а також для операторів системи розподілу електроенергії (обленерго) із застосуванням стимулюючого регулювання. Також регулятор на цьому ж засіданні планує затвердити тарифи для компаній постачальників електроенергії (енергозбутів).

Нагадаємо, раніше НКРЕКП схвалила нові тарифи на передачу та розподіл електроенергії на 2023-ий рік. Згідно з рішенням регулятора, тариф на передачу НЕК "Укренерго" може зрости на 51%.

В проєкті постанови НКРЕКП пропонується збільшити тариф на передачу е/е на 2023-ий рік на 51% — до 522,46 грн/МВт-год, а тариф на диспетчерське управління на 355% — до 283,18 грн/МВт-год.