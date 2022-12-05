- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
5 грудня планують затвердити тарифи для Укренерго та обленерго
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планує затвердити тарифи для обленерго та Національної енергетичної компанії “Укренерго” на засіданні в п'ятницю 5 грудня. Про це свідчить порядок денний засідання НКРЕКП.
Зокрема нацкомісія планує встановити тарифи на передачу електричної енергії для "Укренерго", а також для операторів системи розподілу електроенергії (обленерго) із застосуванням стимулюючого регулювання. Також регулятор на цьому ж засіданні планує затвердити тарифи для компаній постачальників електроенергії (енергозбутів).
Нагадаємо, раніше НКРЕКП схвалила нові тарифи на передачу та розподіл електроенергії на 2023-ий рік. Згідно з рішенням регулятора, тариф на передачу НЕК "Укренерго" може зрости на 51%.
В проєкті постанови НКРЕКП пропонується збільшити тариф на передачу е/е на 2023-ий рік на 51% — до 522,46 грн/МВт-год, а тариф на диспетчерське управління на 355% — до 283,18 грн/МВт-год.Підписуйтеся на наш YouTube канал