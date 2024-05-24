АМКУ оштрафовал две компании, связанные с группой "Приват", за сговор на аукционе по продаже сжиженного газа в начале войны

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал две компании, связанные с группой "Приват", за сговор на аукционе по продаже 14120 тонн сжиженного газа, состоявшегося в апреле 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что по результатам проведенного по заказу ПАО "Укрнафта" аукциона ООО "Трансоилгаз" и ООО "ТД Карпатинефтрейд" вместе приобрели указанные 14 120 тонн сжиженного газа по цене 28 тыс. грн. за 1 тонну.

АМКУ установил, что ООО "ТД Карпатинефтрейд" и ООО "Трансоилгаз" при участии в аукционе действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции и разделили предмет аукциона между собой.

За сговор при участии в аукционе Комитетом наложены на ООО "ТД Карпатинафтотрейд" и ООО "Трансоилгаз" штрафы в общем размере 679 998 грн, а информация о нарушителях внесена в Сводные сведения об искажении результатов торгов.

ГБР начало расследовать обстоятельства аукциона Минэнерго по продаже сжиженного газа

Ранее "Наши деньги" писали, что ТД "Карпатинафтотрейд" и "Трансоилгаз" относятся к сфере влияния группы "Приват", самым известным бенефициаром которой является Игорь Коломойский.

Государственное бюро расследований расследует обстоятельства аукциона Минэнерго по продаже сжиженного газа в апреле 2022 г. Следователи подозревают продажу топлива по заниженной цене фирмам, связанным с группой "Приват". Что привело к недополучению "Укрнефтью" прибыли на сумму 300 млн грн.

Из них известно, что 27 апреля на Товарной бирже УТБ "Контрактовый Дом УМВБ" был проведен дополнительный аукцион (№100Д) по продаже сжиженного газа "Укрнафты". На торги был выставлен майский ресурс общим объемом 14,1 тыс. тонн (две заявки на 8,1 тыс. тонн и 6 тыс. тонн).

По результатам торгов покупателями топлива стали две фирмы – ООО "ТД Карпатинефтрейд" и ООО "Трансоилгаз". В судебном реестре отмечены два соглашения, которые в тот же день, 27 апреля, были заключены между "Укрнефтью", биржей и фирмами о продаже каждой из них по 3 тыс. т сжиженного газа на общую стоимость 168,02 млн грн.

Расчеты показывают, что цена тонны газа по результатам аукциона составила 28004 грн. Производителем продукции по двум сделкам было указано ПАО "Укртатнафта".

Расследуется возможное занижение цены продажи сжиженного газа.

По расчетам ГБР из-за занижения цены продажи "Укрнафта" недополучила 300 млн грн. прибыли. Из этой суммы следует, что на аукционе №100Д 27 апреля был продан весь заявленный ресурс "Укрнафты" в 14 тысяч тонн.

ООО "Трансоилгаз" зарегистрировано в июле 2021 года в селе Побережье в Закарпатье. Директором и владельцем указан Назарий Волошенюк из Ивано-Франковска.

ООО "ТД Карпатинефтрейд" зарегистрировано в 2015 году в Надворной Ивано-Франковской области. Владелицей указана Виктория Самарчук.