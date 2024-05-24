АМКУ оштрафував дві компанії, пов’язані з групою "Приват", за змову на аукціоні з продажу скрапленого газу на початку війни

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував дві компанії, пов’язані з групою "Приват",за змову на аукціоні з продажу 14120 тонн скрапленого газу, який відбувся у квітні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що за результатами проведеного на замовлення ПАТ «Укрнафта» аукціону ТОВ «Трансоілгаз» та ТОВ «ТД Карпатинафтотрейд» разом придбали зазначені 14 120 тонн скрапленого газу за ціною 28 тис. грн за 1 тонну.

АМКУ встановив, що ТОВ «ТД Карпатинафтотрейд» та ТОВ «Трансоілгаз» під час участі в аукціоні діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції та розділили предмет аукціону між собою.

За змову під час участі в аукціоні Комітетом накладено на ТОВ «ТД Карпатинафтотрейд» та ТОВ «Трансоілгаз» штрафи у загальному розмірі 679 998 грн, а інформацію про порушників внесено до Зведених відомостей щодо спотворення результатів торгів.

ДБР почало розслідувати обставини аукціону Міненерго з продажу скрапленого газу

Раніше "Наші гроші" писали, що ТД "Карпатинафтотрейд" та "Трансоілгаз" належать до сфери впливу групи "Приват", найвідомішим бенефіціаром якої є Ігор Коломойський.

Державне бюро розслідувань розслідує обставини аукціону Міненерго по продажу скрапленого газу в квітні 2022 р. Слідчі підозрюють продаж палива по заниженій ціні фірмам, пов’язаним з групою «Приват». Що призвело до недоотримання «Укрнафтою» прибутку на суму 300 млн грн.

З них відомо, що 27 квітня на Товарній біржі УТБ «Контрактовий Дім УМВБ» було проведено додатковий аукціон (№100Д) з продажу скрапленого газу «Укрнафти». На торги було виставлено травневий ресурс загальним обсягом 14,1 тис тон (дві заявки на 8,1 тис т. та 6 тис т.).

За результатами торгів покупцями палива стали дві фірми – ТОВ «ТД Карпатинафтотрейд» та ТОВ «Трансоілгаз». В судовому реєстрі відмічені дві угоди, що того ж дня, 27 квітня, були укладені між «Укрнафтою», біржою та фірмами про продаж кожній із них по 3 тис т. скрапленого газу на загальну вартість 168,02 млн грн.

Розрахунки показують, що ціна тони газу за результатами аукціону склала 28 004 грн. Виробником продукції по цим двом угодам було вказане ПАТ «Укртатнафта».

Розслідується можливе заниження ціни продажу скрапленого газу.

За розрахунками ДБР, через заниження ціни продажу, «Укрнафта» недоотримала 300 млн грн. прибутку. З цієї суми випливає, що на аукціоні №100Д 27 квітня було продано весь заявлений ресурс «Укрнафти» в 14 тисяч тон.

ТОВ "Трансоілгаз" зареєстроване в липні 2021 року в селі Побережжя на Закарпатті. Директором та власником вказаний Назарій Волошенюк з Івано-Франківська.

ТОВ "ТД Карпатинафтотрейд" зареєстроване в 2015 році в Надвірній Івано-Франківської області. Власницею вказана Вікторія Самарчук.