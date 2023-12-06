Автомобильное топливо продолжает дешеветь: какие цены на АЗС

В период с 5 по 6 декабря в сетях АЗС снизились цены на сжиженный газ, бензин марки А-95 и дизельное топливо. Об этом сообщает издание Enkorr.

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По данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", в среднем цены на сжиженный газ снизились на 0,51 грн/л - до 35,97 грн/л. Наибольшее падение стоимости автогаза размером в 2,17 грн/л за прошедшие сутки показала сеть "Авиас". Там стоимость автогаза установили на уровне 37,79 грн/л, но это все равно самая высокая цена на этот вид топлива в Украине.

Самый дешевый автогаз в сети "Автотранс" – 32,98 грн/л.

Изменение розничных цен на АЗС с 5 по 6 декабря 2023 года, грн/л. Источник: enkorr

Средняя цена по стране на бензин марки А-95 и дизельное топливо также снизилась. Падение произошло на 16 копеек – до 53,66 грн/л и 53,58 грн/л соответственно. Бензин А-95+ подешевел на 22 копейки - до 56,73 грн/л.

Бензин А-95 и А-95+ больше всего потерял в цене в сети Neftek – до 53,99 грн/л и 56,49 грн/л соответственно. Самое значительное падение стоимости дизтоплива – 3 грн/л произошло в сети RLS. Теперь оно стоит 48 грн/л.

Самым дорогим бензин А-95 является в сети ОККО – 56,99 грн/л, самым дешевым – в "Маркет" (49,89 грн/л).

Самая высокая цена на бензин А-95+ оказалась в сети SOCAR – 59,99 грн/л, самой низкой – в RLS (52,00 грн/л).

Что касается дизельного топлива, то самое дорогое оно в сетях ОККО и WOG – 55,99 грн/л, а самое дешевое – в RLS на уровне 48,00 грн/л.