Автомобільне паливо продовжує дешевшати: які ціни на АЗС

У період з 5 до 6 грудня у мережах АЗС знизилися ціни на скраплений газ, бензин марки А-95 і дизельне пальне. Про це повідомляє видання Enkorr.

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За даними щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", в середньому ціни на скраплений газ зменшилися на 0,51 грн/л - до 35,97 грн/л. Найбільше падіння вартості автогазу розміром у 2,17 грн/л упродовж минулої доби показала мережа "Авіас". Там вартість автогазу встановили на рівні 37,79 грн/л, але це все одно являється найвищою ціною на цей вид палива в Україні.

Найдешевший автогаз у мережі "Автотранс" – 32,98 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 5 по 6 грудня 2023 року, грн/л. Джерело: enkorr

Середня ціна по країні на бензин марки А-95 і дизельне пальне також знизилась. Падіння відбулося на 16 копійок - до 53,66 грн/л і 53,58 грн/л відповідно. Бензин А-95+ здешевшав на 22 копійки — до 56,73 грн/л.

Бензин А-95 і А-95+ найбільше втратив у ціні в мережі Neftek – до 53,99 грн/л і 56,49 грн/л відповідно. Найзначніше падіння вартості дизпалива – 3 грн/л, відбулося у мережі RLS. Тепер він там коштує 48 грн/л.

Найдорожчим бензин А-95 є у мережі ОККО - 56,99 грн/л, найдешевшим – у "Маркет" (49,89 грн/л).

Найвища ціна на бензин А-95+ виявилася у мережі SOCAR – 59,99 грн/л, найменшою – у RLS (52,00 грн/л).

Щодо дизельного палива, то найдорожчим він є у мережах ОККО і WOG – 55,99 грн/л, а найдешевшим – у RLS на рівні 48,00 грн/л.