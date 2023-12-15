Бензин, автогаз и дизель ощутимо подешевели за неделю: какие цены сейчас

За неделю с 8 по 15 декабря на украинских АЗС продолжилась динамика снижения цен на автогаз, бензин марок А-95 и А-95+ и дизельное топливо. Резкое понижение цен вызвано огромным размером импорта и значимым уменьшением размеров потребления.

Об этом сообщает издание Enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Цены на автогаз

Так, с 8 по 15 декабря средняя розничная цена на автогаз снизилась на 2,46 грн/л - до 32,79 грн/л.

Иллюстрация: Консалтинговая группа "А-95"

Наибольшее падение цены на 4,40 грн/л до 31 грн/л произошло в сети АЗС Green Wave. Самая высокая цена на этот вид топлива установлена в сети Ovis – 35,40 грн/л, самая низкая – в сети RLS, на уровне 29,70 грн/л.

Изменение розничных цен на газ на АЗК с 8 по 15 декабря 2023 г., грн/л. Иллюстрация: Консалтинговая группа "А-95"

Цены на бензин А-95, А-95 премиум и дизельное топливо

Согласно данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", в течение недели с 8 по 15 декабря средняя цена по стране на бензин марки А-95 снизилась на 0,99 грн/л и составляет 52,43 грн/л, бензин А-95+ подешевел на 0,95 грн/л – до 55,58 грн/л, а дизельное топливо – на 1,06 грн/л, до 52,28 грн/л.

Иллюстрация: Консалтинговая группа "А-95"

Наибольшее удешевление бензина А-95 наблюдалось сразу на нескольких АЗС – Shell (на 2 грн/л до 54,49 грн/л), "Автотранс" (на 2 грн/л до 51,98 грн/л), BVS (на 2 грн/л до 51,99 грн/л, "Рур групп" (на 2 грн/л до 52,99 грн/л).

Самым дорогим этот вид топлива является в сети ОККО – 55,99 грн/л, а самым дешевым – в сети "Фактор" – 49 грн/л.

Наибольшее удешевление бензина марки А-95 + – на 2 грн/л – произошло в сети BVS (53,99 грн/л). Дороже всего этот бензин продают в сети АЗС SOCAR – 59,99 грн/л, а дешевле всего – в сети "Авиас" – 51,50 грн/л.

Что касается дизельного топлива, то больше всего оно потеряло в цене в сетях Shell (2 грн/л до 53,49 грн/л), "Автотранс" (2 грн/л до 51,98 грн/л), BVS (2 грн/л до 51,99 грн/л, "Рур групп" (2 грн/л до 52,99 грн/л), Marshal (2 грн/л до 51,00 грн/л). Самым дорогим этот вид горючего является в сети SOCAR – 56,49 грн/л, самым дешевым – в сети RLS (47,00 грн/л).