Бензин, автогаз та дизель відчутно подешевшали за тиждень: які ціни зараз

За тиждень з 8 по 15 грудня на українських АЗС продовжилась динаміка зниження цін на автогаз, бензин марок А-95 і А-95+ та дизельне пальне. Різке зниження цін викликане великим обсягом імпорту і значним зменшенням обсягів споживання.

Про це повідомляє видання Enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Ціни на автогаз

Так, з 8 по 15 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 2,46 грн/л - до 32,79 грн/л.

Ілюстрація: Консалтингова група "А-95"

Найбільше падіння ціни на 4,40 грн/л до 31 грн/л відбулося у мережі АЗС Green Wave. Найвища ціна на цей вид палива встановлена у мережі Ovis – 35,40 грн/л, найнижча – у мережі RLS, на рівні 29,70 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 8 по 15 грудня 2023 р., грн/л. Ілюстрація: Консалтингова група "А-95"

Ціни на бензин А-95, А-95 преміум та дизельне пальне

Згідно даних моніторингу Консалтингової групи "А-95", упродовж тижня з 8 по 15 грудня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зменшилась на 0,99 грн/л і становить 52,43 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 0,95 грн/л — до 55,58 грн/л, а дизельне пальне — на 1,06 грн/л, до 52,28 грн/л.

Ілюстрація: Консалтингова група "А-95"

Найбільше здешевшання бензину А-95 спостерігалося одразу на кількох АЗС – Shell (на 2 грн/л до 54,49 грн/л), "Автотранс" (на 2 грн/л до 51,98 грн/л), BVS (на 2 грн/л до 51,99 грн/л), "Рур груп" (на 2 грн/л до 52,99 грн/л).

Найдорожчим цей вид палива є у мережі ОККО – 55,99 грн/л, а найдешевшим – у мережі "Фактор" – 49 грн/л.

Найбільше здешевшання бензину марки А-95+ - на 2 грн/л - відбулося у мережі BVS (53,99 грн/л). Найдорожче цей бензин продають у мережі АЗС SOCAR – 59,99 грн/л, а найдешевше – у мережі "Авіас" – 51,50 грн/л.

Щодо дизельного палива, то найбільше воно втратило в ціні у мережах Shell (2 грн/л до 53,49 грн/л), "Автотранс" (2 грн/л до 51,98 грн/л), BVS (2 грн/л до 51,99 грн/л), "Рур груп" (2 грн/л до 52,99 грн/л), Marshal (2 грн/л до 51,00 грн/л). Найдорожчим цей вид пального є у мережі SOCAR – 56,49 грн/л, найдешевшим – у мережі RLS (47,00 грн/л).