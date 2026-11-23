Более слабый спрос на нефть в США и подготовка сетей к “Черной пятнице” тянут цены на топливо в Украине вниз. Несмотря на новое напряжение на Ближнем Востоке, бензин и дизель через неделю подешевели и в опте, и на АЗС. Эксперты, опрошенные Dilo , ожидают, что к 27 ноября цены на заправках снизятся еще на 4–5 грн/л. Только автогаз идет против тренда.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько выросли после ракетных атак поддерживаемых Ираном хуситов на столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд и подрыва двух танкеров на морских минах в Ормузском проливе. Кроме того, котировки повысились из-за того, что американские трейдеры скупали нефть перед празднованием Дня благодарения.

По состоянию на вечер пятницы, 13 ноября, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на январь подорожали на $0,59 за баррель или на 0,64% — до $92,57 за баррель. Декабрьские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate выросли в цене на $0,97 или на 1,18% — до $83,41 за баррель. За неделю нефть Brent подешевела на 4%, а WTI - на 5%.

Дополнительным фактором давления на цены явились признаки ослабления спроса на нефть в США. Об этом свидетельствует рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов, что указывает на сдержанные перспективы потребления. По данным Управления энергетической информации США, на прошлой неделе запасы сырой нефти и топлива в стране увеличились из-за сокращения спроса на нефтепродукты и резкого роста импорта нефти.

Дизель и бензин дешевеют, а сети готовятся к "Черной пятнице"

В конце прошлой недели цены на дизтопливо в Украине продолжили понижение. По данным консалтингового агентства "Нафторынок", по состоянию на 20 ноября по сравнению с 13 ноября средняя оптовая цена дизтоплива в Украине снизилась на 6,41 грн/л – до 85,12 грн/л. По сравнению со средой, 18 ноября, дизель в опте в среднем подешевел на 3,69 грн/л.

На внешних рынках дизель тоже дешевеет. По состоянию на вечер пятницы, 20 ноября, с начала торгов котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) снизились на $3,90/т до $1178,40/т. По данным Нацбанка, официальный курс доллара уменьшился на 0,29 грн – до 45,05 грн, а евро – на 0,33 грн, до 49,53 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте тоже дешевеет. По состоянию на вечер пятницы, 20 ноября, по сравнению с 13 ноября, средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 10,78 грн/л — до 72,98 грн/л. По сравнению со средой, 18 ноября бензин в оптее подешевел на 3,04 грн/л.

На европейских хабах бензин несколько подорожал. По состоянию на 19 ноября котировки бензина А-95 на северо-западном базисе CIF NWE выросли на $14/т - до $913/т. Южный индикатор FOB Med повысился на $20/т – до $845/т. За первые 18 дней ноября среднесуточный импорт бензина всех марок был на 6,3% ниже среднесуточного показателя октября.

На АЗС горючее также дешевело. По состоянию на 20 ноября по сравнению с 13 ноября средняя цена бензина А-95 снизилась на 2,52 грн/л – до 85,29 грн/л, а средняя цена дизтоплива – на 3,43 грн/л, до 99,72 грн/л. Одно из самых заметных понижений среди крупных операторов предложила сеть Ukrnafta. В преддверии выходных она сразу на 5 грн/л снизила стоимость премиального А-95+ — до 82,90 грн/л. В результате он сравнялся в цене с обычным А-95, подешевевшим на 2 грн/л. Также на 2 грн/л снизилась стоимость бензина А-92 – до 80,90 грн/л. Среди других крупных операторов наиболее согласованно цены просмотрели сети OKKO, "БРСМ-Нафта" и AMIC Energy, где обычный и премиальный А-95 подешевели на 2 грн/л. Несколько более умеренное снижение провели WOG, SOCAR и UPG, ограничившись 1 грн/л на обе марки. В сети KLO бензин А-95 подешевел на 1 грн/л, а премиальный А-95+ – на 2 грн/л. В региональном сегменте отдельные операторы снижали цены не менее активно. В частности, сеть VST снизила стоимость бензина А-95 на 3 грн/л, а Avantage7 и Marshal — на 2 грн/л. На станциях Chipo, Ovis и Олас также зафиксировано снижение на 1–2 грн/л. Отдельно стоит отметить акционное предложение сети Grand Petrol, где бензин А-95 подешевел на 6 грн/л, а премиальный А-95+ – на 8 грн/л. После просмотра цены составили 85,90 грн/л и 86,90 грн/л соответственно. Подобная тенденция наблюдалась и в сегменте дизельного горючего. Наибольшее понижение среди крупных операторов снова продемонстрировала сеть Ukrnafta. Премиальное дизтопливо здесь подешевело на 3 грн/л и сравнялось по стоимости с обычным. Обе марки теперь стоят 98,90 грн/л, в то же время цена обычного ДТ уменьшилась на 1 грн/л. В других крупных сетях корректировка преимущественно составляла 1–2 грн/л. В частности, операторы OKKO, WOG и SOCAR снизили цены на обе дизтоплива на 1 грн/л, а KLO — на 2 грн/л. В сети UPG ГП подешевело на 1,34 грн/л, премиальное – на 1,00 грн/л. "БРСМ-Нафта" уменьшила стоимость дизтоплива на 3 грн/л, а премиального - на 2 грн/л. Среди региональных операторов заметнее других цены на дизтопливо просмотрели сети VST и Avantage7, снизив их на 2 грн/л. У BVS, Ovis, Autotrans и Marshal корректировка составляла 1–2 грн/л. Как и в бензиновом сегменте, отдельно выделялось акционное предложение Grand Petrol. В рамках акции дизтопливо подешевело на 6 грн/л, а премиальное – на 8 грн/л. После понижения их стоимость составляла 99,90 грн/л и 100,90 грн/л соответственно.

По словам аналитика "Нафторинка" Александра Сиренко , на этой неделе ожидается дальнейшее снижение цен на бензин и дизтопливо. Потенциал до удешевления остается в пределах 4–5 грн/л. К тому же сети готовятся к "Черной пятнице", которая в этом году приходится на 27 ноября. В этот день скидки на бензин и дизельное топливо на АЗС могут составить 5 грн/л и больше.

Автогаз в опте дешевеет из-за снижения спроса

По данным "Нафторынка", на прошлой неделе цены на пропан-бутан продолжили снижаться. По состоянию на 20 ноября по сравнению с 18 ноября средняя цена LPG с доставкой по Украине снизилась на 335 грн/т – до 112 403 грн/т. Цена же самовывозом увеличилась на 42 грн/т — до 108 375 грн/т, что обусловлено ростом средней цены в Одесской области на 946 грн/т — до 105 071 грн/т.

Цены смеси пропан-бутана в портах Дуная и Черного моря колебались в диапазоне 99 000–100 000 грн/т ($1437–1452/т без налогов), в то время как средняя стоимость уменьшилась на 167 грн/т — до 99 500 грн/т ($1445/т). В Одессе средняя цена выросла на 1500 грн/т — до 104 500 грн/т ($1533/т без налогов).

19 ноября на аукционе УЭБ было продано четыре лота LPG от "Полтава Газтрейда". Средневзвешенная цена проданных объемов составила 102 500 грн/т, что на 1 000 грн/т дешевле, чем в прошлом аналогичном тендере пятого ноября. За первые 18 дней ноября среднесуточный импорт сжиженного газа вырос на 6,7% - до 2,17 тыс. т в сутки.

На АЗС газ, напротив, прибавил в цене. По состоянию на 20 ноября, по сравнению с 13 ноября, средняя цена на пропан-бутан в Украине выросла на 49 коп./л — до 62,10 грн/л. По сравнению с 18 ноября газ на заправках подешевел на 11 коп./л. Среди крупных операторов корректировки были единичными. В частности, сеть Ukrnafta снизила стоимость автогаза на 1 грн/л - до 60,90 грн/л, тогда как у KLO и "БРСМ-Нафта" он, напротив, подорожал на 0,42-0,50 грн/л. Более заметные изменения произошли в региональном сегменте. Больше всего автогаз подешевел в сети SVR – на 3,60 грн/л. У "Олас" снижение составило 1,31 грн/л, а у VostokGaz и NG - по 1 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, сезонное сокращение потребления давит на цены в опте, поэтому на этой неделе следует ожидать снижения оптовых цен в пределах 3 тыс. грн/т. На АЗС цены будут оставаться преимущественно неизменными, к тому же бизнесмен говорит, что не ожидает существенных скидок на газ в Черную пятницу из-за снижения маржинальности, а также ожидания поднятия акцизов на этот вид горючего.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 88,90 102,90 64,90 WOG 88,90 101,90 63,50 Socar 89,90 104,00 64,90 Motto - 98,90 59,90 БРСМ-Нафта 80,99 95,99 59,99 UPG 82,90 98,90 60,90 UKRNAFTA 82,90 98,90 61,90

Данные: приложения сетей АЗС.