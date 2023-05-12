Бензин и дизтопливо подешевели: какие цены на заправках

В течение недели 5-12 мая горючее в сетях АЗС в Украине в среднем подешевело на 0,70-1,21 грн/л. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Средние цены на бензин снизились на 78 коп. (А-95) и 70 коп. (А-95+) за литр – до 45,69 грн/л и 47,88 грн/л соответственно, тогда как дизтопливо подешевело на 1,21 грн/л – 44,50 грн/л.

Больше всего (2 грн за литр) цены на А-95 сбросили сети ОККО и WOG, где теперь это топливо стоит 46,99 грн/л. Также в этих сетях подешевели А-95+ и дизтопливо: на 1,01 грн/л – до 49,99 грн/л и на 3,00 грн/л – до 44,99 грн/л соответственно.

На заправках SOCAR, "Укрнафта", "Автотранс" и "Авантаж 7" А-95 подешевел на гривну за литр – до 41,50–47,99 грн/л. При этом SOCAR снизила цену на гривну и на 95-премиум – до 49,99 грн/л.

В свою очередь KLO сбросила цены на все виды горючего: А-95 подешевел на 1,70 грн/л (до 45,29 грн/л), А-95+ – на 2 грн/л (до 46,99 грн/л)., а ДТ – на 2,70 грн/л (до 43,29 грн/л).

Остальные сети откорректировали цену на А-95 на 14-75 коп./л: сейчас он стоит от 40,00 до 47,99 грн/л.

Дизтопливо сбросило в цене от 10 коп. до 3 грн на литре и торгуется в сетях АЗС от 40,90 грн/л до 47,00 грн/л.

В таких сетях как "Укрнафта", "Автотранс" и Chipo ДТ подешевело на 1,00 грн/л, 2,00 грн/л и 77 коп./л – до 43,50 грн/л, 43,98 грн/л и 41,80 грн/л соответственно.