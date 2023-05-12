Бензин і дизпаливо подешевшали: які ціни на заправках

Протягом тижня 5-12 травня пальне в мережах АЗС в Україні у середньому подешевшало на 0,70-1,21 грн/л. Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Середні ціни на бензини знизилися на 78 коп. (А-95) і 70 коп. (А-95+) за літр – до 45,69 грн/л і 47,88 грн/л відповідно, тоді як дизпаливо подешевшало на 1,21 грн/л – 44,50 грн/л.

Найбільше (2 грн за літр) ціни на А-95 скинули мережі ОККО й WOG, де тепер це пальне коштує 46,99 грн/л. Також у цих мережах здешевшали А-95+ та дизпаливо: на 1,01 грн/л – до 49,99 грн/л і на 3,00 грн/л – до 44,99 грн/л відповідно.

На заправках SOCAR, "Укрнафта", "Автотранс" та "Авантаж 7" А-95 здешевшав на гривню за літр – до 41,50–47,99 грн/л. При цьому SOCAR знизила ціну на гривню й на 95-преміум – до 49,99 грн/л.

Своєю чергою KLO скинула ціни на всі види пального: А-95 здешевшав на 1,70 грн/л (до 45,29 грн/л), А-95+ – на 2 грн/л (до 46,99 грн/л), а ДП – на 2,70 грн/л (до 43,29 грн/л).

Решта мереж відкоригували ціну на А-95 на 14-75 коп./л: наразі він коштує від 40,00 до 47,99 грн/л.

Дизпаливо скинуло в ціні від 10 коп. до 3 грн на літрі й торгується в мережах АЗС від 40,90 грн/л до 47,00 грн/л.

У таких мережах як "Укрнафта", "Автотранс" та Chipo ДП здешевшало на 1,00 грн/л, 2,00 грн/л і 77 коп./л – до 43,50 грн/л, 43,98 грн/л і 41,80 грн/л відповідно.