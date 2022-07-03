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Часть Запорожской области осталась без газа из-за обстрелов
Из-за обстрелов часть Запорожской области осталась без газоснабжения. Об этом на своем телеграм-канале сообщает Запорожская областная военная администрация.
"За последние сутки произошло 44 обстрела мирных населенных пунктов. Больше всего пострадали Орехов, Степногорск и Каменское, а также две деревни, входящие в Пологовский и Васильевский районы. Было зафиксировано 22 разрушения домов и объектов инфраструктуры. К сожалению, получил повреждение газопровод и на днях полностью прекращается газоснабжение в Васильевский район и город Мелитополь. Также газоснабжение прекращается в Орехове до того момента, пока газопровод не будет восстановлен. Соответственно 109 населенных пунктов по всей области на сегодняшний день без газа, а большая их часть в Бердянском районе, который оккупанты оставили без газа еще во время штурма Мариуполя", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что 80 населенных пунктов области не имеют электроснабжения, а самая плохая ситуация на территориях, где непосредственно происходят боевые столкновения.
Из-за регулярных обстрелов, ремонтные бригады не могут попасть к месту аварий для их ликвидации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что для восстановления поврежденных коммуникаций требуется режим тишины, однако российские военные не хотят его соблюдать.
Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 3 июля был нанесен массированный удар по аэродрому, где базируются военные армии страны-агрессора РФ.