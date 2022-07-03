Часть Запорожской области осталась без газа из-за обстрелов

Из-за обстрелов часть Запорожской области осталась без газоснабжения. Об этом на своем телеграм-канале сообщает Запорожская областная военная администрация.

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"За последние сутки произошло 44 обстрела мирных населенных пунктов. Больше всего пострадали Орехов, Степногорск и Каменское, а также две деревни, входящие в Пологовский и Васильевский районы. Было зафиксировано 22 разрушения домов и объектов инфраструктуры. К сожалению, получил повреждение газопровод и на днях полностью прекращается газоснабжение в Васильевский район и город Мелитополь. Также газоснабжение прекращается в Орехове до того момента, пока газопровод не будет восстановлен. Соответственно 109 населенных пунктов по всей области на сегодняшний день без газа, а большая их часть в Бердянском районе, который оккупанты оставили без газа еще во время штурма Мариуполя", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что 80 населенных пунктов области не имеют электроснабжения, а самая плохая ситуация на территориях, где непосредственно происходят боевые столкновения.

Из-за регулярных обстрелов, ремонтные бригады не могут попасть к месту аварий для их ликвидации.

Отмечается, что для восстановления поврежденных коммуникаций требуется режим тишины, однако российские военные не хотят его соблюдать.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 3 июля был нанесен массированный удар по аэродрому, где базируются военные армии страны-агрессора РФ.