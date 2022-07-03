Частина Запорізької області залишилася без газу через обстріли

Через обстріл частина Запорізької області залишилася без газопостачання. Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

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"За останню добу сталося 44 обстріли мирних населених пунктів. Найбільше постраждали Оріхів, Степногорськ та Кам'янське, а також два села, що входять до Пологівського та Василівського районів. Було зафіксовано 22 руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. На жаль, отримав пошкодження газопровід і днями повністю припиняється газопостачання у Василівський район та місто Мелітополь.Также газопостачання припиняється в Оріхові до того часу, поки газопровід не буде відновлено.Відповідно 109 населених пунктів по всій області на сьогоднішній день без газу, а більша їх частина у Бердянському районі, який окупанти залишили без газу ще під час штурму Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що 80 населених пунктів області не мають електропостачання, а найгірша ситуація на теренах, де безпосередньо відбуваються бойові зіткнення.

Через регулярні обстріли, ремонтні бригади не можуть потрапити до місця аварій для їх ліквідації.

Зазначається, що для відновлення пошкоджених комунікацій потрібен режим тиші, проте російські військові не хочуть його дотримуватись.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 3 липня було завдано масованого удару по аеродрому, де базуються військові армії країни-агресора РФ.