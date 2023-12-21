Цены на автогаз на украинских заправках продолжают снижаться

Перед рождественскими и новогодними праздниками на топливном рынке обычно наблюдается минимальное потребление топлива. Это приводит к ожидаемому умеренному понижению цен на автозаправочных станциях, в том числе и на автогаз. В период с 20 по 21 декабря средняя розничная цена на литр сжиженного газа снизилась на 0,53 грн/л – до 31,43 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Наибольшее падение стоимости автогаза произошло в сетях АЗС "Авиас" (на 1,89 грн/л до 32,48 грн/л), Motto (на 1,19 грн/л до 29,79 грн/л) и U.GO ( на 0,67 грн/л (до 31,78 грн/л).

Меньше всего автогаз подешевел на АЗС UPG (на 0,04 грн/л до 30.13 грн/л) и "БРСМ-Нефть" (на 0,04 грн/л до 29,74 грн/л).

Дешевле всего автогазом можно заправиться на АЗС сетей "Авантаж 7" (28,95 грн/мл), RLS (29,30 грн/л) и "БРСМ-Нефть" (29,74 грн/л).

Дороже всего продают автогаз в сетях "Авиас" (32,48 грн/л), "Рур групп" (33,00 грн/л) и SOCAR (32,49 грн/л).

Смена розничных цен на газ на АЗК с 20 по 21 декабря 2023 г., грн/л. Иллюстрация: enkorr

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