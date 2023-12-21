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Ціни на автогаз на українських заправках продовжують знижуватися
Перед різдвяними та новорічними святами на паливному ринку зазвичай спостерігається мінімальне споживання палива. Це призводить до очікуваного помірного зниження цін на автозаправних станціях, в тому числі і на автогаз. У період з 20 по 21 грудня середня роздрібна ціна на літр скрапленого газу знизилася на 0,53 грн/л – до 31,43 грн/л.
Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи "А-95".
Найбільше падіння вартості автогазу відбулося у мережах АЗС "Авіас" (на 1,89 грн/л до 32,48 грн/л), Motto (на 1,19 грн/л до 29,79 грн/л) та U.GO (на 0,67 грн/л до 31,78 грн/л).
Найменше автогаз здешевшав на АЗС UPG (на 0,04 грн/л до 30.13 грн/л) та "БРСМ-Нафта" (на 0,04 грн/л до 29,74 грн/л).Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Найдешевше автогазом можна заправитися на АЗС мереж "Авантаж 7" (28,95 грн/мл), RLS (29,30 грн/л) та "БРСМ-Нафта" (29,74 грн/л).
Найдорожче продають автогаз у мережах "Авіас" (32,48 грн/л), "Рур груп" (33,00 грн/л) та SOCAR (32,49 грн/л).
Фото: ua.depositphotos.com