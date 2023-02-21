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Цены на автогаз в Украине продолжают снижаться
21 февраля средняя цена на автогаз в Украине снизилась до 24,36 гривны за литр. Об этом сообщает издание Enkorr со ссылкой на мониторинг консалтинговой группы "А-95".
Издание пишет, что дороже всего – 25,49 грн/л – автогаз стоит на автозаправочных станциях сетей Rodnik, BVS и Socar, которые держат цену на прежнем уровне. Дешевле всего – на станциях сети "Авантаж 7" - 22,45 грн/л (-50 коп./л).
На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 0,41 грн/л и 0,45 грн/л до 25,34 грн/л и 25,19 грн/л соответственно.
Наибольшее удешевление – 2 грн/л – зафиксировано на станциях сети "Олас" – до 22,90 грн/л. Меньшее падение цены – за исключением тех сетей, которые за этот период цену не меняли, – произошло в сети АЗС "БРСМ-Нефть", до 23,95 грн/л (-6 коп./л).Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Укрнафта" сбросила цену на автогаз на 10 коп./л – до 23,05 грн/л, U.GO – на 34 коп./л, до 23,76 грн/л.
Напомним, в Украине продолжают падать цены на все виды горючего из-за высокого темпа поставок и низкого спроса. Рынок ожидает активизации спроса со стороны аграриев перед посевной. Вместе с тем эксперты считают, что предпосылок для подорожания горючего пока нет.