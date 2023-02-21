Ціни на автогаз в Україні продовжують знижуватися

21 лютого середня ціна на автогаз в Україні знизилася до 24,36 гривні за літр. Про це повідомляє видання Enkorr з посиланням на моніторинг консалтингової групи "А-95".

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Видання пише, що найдорожче – 25,49 грн/л – автогаз коштує на автозаправних станціях мереж Rodnik, BVS і Socar, які тримають ціну на попередньому рівні. Найдешевше – на станціях мережі "Авантаж 7" - 22,45 грн/л (-50 коп./л).

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,41 грн/л і 0,45 грн/л, до 25,34 грн/л і 25,19 грн/л відповідно.

Найбільше здешавшання – 2 грн/л – зафіксовано на станціях мережі "Олас" – до 22,90 грн/л. Найменше падіння ціни – за винятком тих мереж, які за цей період ціну не змінювали, – відбулося у мережі АЗС "БРСМ-Нафта", до 23,95 грн/л (-6 коп./л).

"Укрнафта" скинула ціну на автогаз на 10 коп./л – до 23,05 грн/л, U.GO – на 34 коп./л, до 23,76 грн/л.

Динаміка цін на автогаз 21 лютого в порівнянні з 20 лютого. Джерело: Enkorr

Нагадаємо, в Україні продовжують падати ціни на всі види пального через високий темп поставок та низький попит. Ринок очікує активізації попиту з боку аграріїв перед посівною. Разом з тим, експерти вважають, що передумов для здорожчання пального поки нема.