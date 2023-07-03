Цены на газ в Европе могут снова взлететь этой зимой

Цены на энергоносители в Европе могут подскочить этой зимой, что заставит правительства стран Европейского союза вмешаться и снова предоставлять гражданам субсидии. Причиной такого роста цены может стать восстановление экономики Китая.

Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, пишет BBC.

По его словам, если экономика Китая быстро укрепится и наступит суровая зима, то цены на газ могут значительно возрасти, что повлечет за собой дополнительное давление на потребителей. Чтобы уменьшить зависимость от цен на газ, правительства должны стимулировать возобновляемые источники энергии.

Бирол отметил, что многие европейские правительства совершили стратегические ошибки, поскольку были слишком зависимы от Российских энергоносителей, и что внешняя политика была завязана краткосрочными коммерческими решениями.

"По сценарию, когда китайская экономика очень сильна, покупает много энергии на рынках, и мы имеем суровую зиму, мы можем увидеть сильное давление на повышение цен на природный газ, что, в свою очередь, положит дополнительное бремя на потребителей", - сказал он.

Бирол отметил, что также существует риск отключения потребителей от электроэнергии. Он настаивает, что правительства ЕС, включая Великобританию, должны продолжать требовать мер по экономии энергии.

"Мы еще не знаем, насколько сильно восстановится китайская экономика", – сказал он.

BBC также напоминает прогноз главы Centrica, владеющей British Gas, который на прошлой неделе предупредил, что счета за электроэнергию, вероятно, останутся высокими в ближайшем будущем.

Однако представитель правительства Великобритании сказал, что ежегодные счета за электроэнергию в этом месяце упадут в среднем на 430 фунтов стерлингов.

Несмотря на такие прогнозы, в этом году цены на газ в Европе уже упали на две трети. В прошлом году цены были в четыре раза выше, чем сейчас, и страны были вынуждены восстановить угольную генерацию, чтобы сохранить свет после того, как Россия сократила поставки газа.

Кроме того, Европа пытается строить больше возобновляемых источников энергии. Новые солнечные и ветровые электростанции и хорошие погодные условия помогли в этом году снизить потребность в газе для производства электроэнергии, еще больше снизив спрос.

Также по информации трейдеров, что этим летом европейские цены на природный газ могут ненадолго опуститься ниже нуля, если вялый спрос не настигнет растущий избыток голубого топлива.

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