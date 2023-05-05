Цены на горючее снизились в течение недели: сколько стоит бензин и ДТ

В Украине с 28 апреля по 5 мая зафиксировано снижение розничных цен на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

В течение недели наиболее активно подешевел дизель, который в среднем потерял в цене 20 коп. за литр – сейчас он стоит 45,71 грн/л. В то же время средние цены на бензины снизились на 7 коп. за литр – до 46,47 грн/л (А-95) и 48,59 грн/л (А-95+).

Наибольшее падение цены на дизтопливо (на 3,95 грн) зафиксировали в сети АЗС "Олас", где теперь оно стоит 41,50 грн/л. Также в этой сети на 0,4 грн/л подешевел бензин А-95 – до 43,50 грн/л.

Меньше всего (7 коп.) дизель потерял в сети AMIC – до 46,90 грн/л. Остальные сети снизили цены от 42 коп. до 1,46 грн за литр ДТ, поэтому сейчас оно продается в диапазоне 40,90–47,99 грн/л.

Что касается бензинов, то А-95 потерял в цене от 7 коп. (AMIC) до 1 грн (VostokGaz) и торгуется в сетях АЗС за 41,89–48,99 грн/л. Цены на А-95+ снизили только сети AMIC и "БРСМ-Нефть" (на 33 коп.) – до 47,16 грн/л и 43,35 грн/л соответственно.