Ціни на пальне знизилися протягом тижня: скільки коштує бензин і ДП

В Україні із 28 квітня по 5 травня зафіксували зниження роздрібних цін на бензин і дизпаливо. Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Протягом тижня найбільш активно здешевшав дизель, який у середньому втратив у ціні 20 коп. за літр – наразі він коштує 45,71 грн/л. Водночас середні ціни на бензини знизилися на 7 коп. за літр – до 46,47 грн/л (А-95) і 48,59 грн/л (А-95+).

Найбільше падіння ціни на дизпаливо (на 3,95 грн) зафіксували в мережі АЗС "Олас", де тепер воно коштує 41,50 грн/л. Також у цій мережі на 0,4 грн/л здешевшав бензин А-95 – до 43,50 грн/л.

Найменше (7 коп.) дизель втратив у мережі AMIC – до 46,90 грн/л. Решта мереж знизили ціни від 42 коп. до 1,46 грн за літр ДП, тож наразі воно продається в діапазоні 40,90–47,99 грн/л.

Що стосується бензинів, то А-95 втратив у ціні від 7 коп. (AMIC) до 1 грн (VostokGaz) і торгується в мережах АЗС за 41,89– 48,99 грн/л. Ціни на А-95+ знизили лише мережі AMIC та "БРСМ-Нафта" (на 33 коп.) – до 47,16 грн/л і 43,35 грн/л відповідно.