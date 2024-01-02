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Цены на нефть начали год с повышения
В первую торговую сессию 2024 года цены на нефть выросли из-за военных столкновений на Красном море, а также надежды на спрос в Китае. Об этом пишет Reuters.
В 4:38 по Гринвичу (7:38 по Киеву) нефть эталонной марки Brent подорожала на 1,7% до 78,32 доллара за баррель, а цена на нефть американской марки West Texas Intermediate на 1,5% до 72,69 доллара за баррель.
Издание связывает динамику цен с тем, что в воскресенье 31 декабря 2023 года вертолеты США отразили атаку хуситов на контейнеровоз Maersk в Красном море, уничтожив при этом 10 боевиков и потопив 3 их корабля. Это усугубило риски того, что война между Израилем и Сектором Газа может перерасти в более широкий конфликт.
Такой конфликт, по мнению издания, может закрыть важные водные пути транспортировки нефти, такие как Красное море и Ормузский пролив. Как отмечает Reuters, некоторые танкеры, перевозящие нефть, избегают Красного моря и выбирают более длинный путь вдоль побережья Африки через мыс Доброй Надежды.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Аналитики также ожидают увеличения спроса на нефть со стороны Китая во время пикового потребления на праздники Лунного Нового года, которые ожидаются в феврале.
В 2024 году цены на нефть будут возобновляться, но рост будет незначительным.
По данным западных изданий аналитики Уолл-стрит уверены, что в 2024 году цены на нефть будут восстанавливаться, но этот рост будет незначительным.
По прогнозу пяти крупных американских инвестиционных банков, цена нефти Brent в 2024 году будет установлена на среднем уровне около $85 за баррель по сравнению с текущим уровнем $76,6 за баррель.
Самая низкая оценка Citigroup – эксперты этого конгломерата ожидают среднюю цену в 2024 году на уровне $75 за баррель. У аналитиков Goldman Sachs самая высокая прогнозная цена - $92 за баррель.
Согласно прогнозам, в 2024 году мировой спрос на нефть продолжит расти по сравнению с рекордными показателями этого года, особенно благодаря увеличению спроса со стороны Китая.
По оценке экспертов за прошлый 2023 год средняя цена на нефть упала на 10% по сравнению с 2022 годом. Главными факторами этого были проблемы как со спросом, так и с предложением из-за геополитических потрясений по всему миру. Аналитики прогнозируют, что в этом году нефтяные рынки будут ждать новые вызовы, такие как замедление экономического роста и перспективы рецессии .
В 2024 году эксперты ожидают оживления поставок нефти из-за замедления экономики и активизации добычи в США, которая в конце прошлого года достигла высокого уровня в 13,24 млн баррелей в сутки. В то же время, такие страны как Бразилия, Гайана, Норвегия и Канада также будут пытаться увеличивать добычу.
Из-за замедления мировой экономики в 2024 году вряд ли стоит ожидать возврата цены на нефть Brent до 100 долларов за баррель. Goldman Sachs прогнозирует среднюю цену на этот год на уровне 81-82 доллара за баррель, в то время как прогноз международного энергетического агентства составляет 82,57 доллара за баррель.