Цены на нефть начали год с повышения

В первую торговую сессию 2024 года цены на нефть выросли из-за военных столкновений на Красном море, а также надежды на спрос в Китае. Об этом пишет Reuters.

В 4:38 по Гринвичу (7:38 по Киеву) нефть эталонной марки Brent подорожала на 1,7% до 78,32 доллара за баррель, а цена на нефть американской марки West Texas Intermediate на 1,5% до 72,69 доллара за баррель.

Издание связывает динамику цен с тем, что в воскресенье 31 декабря 2023 года вертолеты США отразили атаку хуситов на контейнеровоз Maersk в Красном море, уничтожив при этом 10 боевиков и потопив 3 их корабля. Это усугубило риски того, что война между Израилем и Сектором Газа может перерасти в более широкий конфликт.

Такой конфликт, по мнению издания, может закрыть важные водные пути транспортировки нефти, такие как Красное море и Ормузский пролив. Как отмечает Reuters, некоторые танкеры, перевозящие нефть, избегают Красного моря и выбирают более длинный путь вдоль побережья Африки через мыс Доброй Надежды.

Аналитики также ожидают увеличения спроса на нефть со стороны Китая во время пикового потребления на праздники Лунного Нового года, которые ожидаются в феврале.

В 2024 году цены на нефть будут возобновляться, но рост будет незначительным.

По данным западных изданий аналитики Уолл-стрит уверены, что в 2024 году цены на нефть будут восстанавливаться, но этот рост будет незначительным.

По прогнозу пяти крупных американских инвестиционных банков, цена нефти Brent в 2024 году будет установлена на среднем уровне около $85 за баррель по сравнению с текущим уровнем $76,6 за баррель.

Самая низкая оценка Citigroup – эксперты этого конгломерата ожидают среднюю цену в 2024 году на уровне $75 за баррель. У аналитиков Goldman Sachs самая высокая прогнозная цена - $92 за баррель.

Согласно прогнозам, в 2024 году мировой спрос на нефть продолжит расти по сравнению с рекордными показателями этого года, особенно благодаря увеличению спроса со стороны Китая.

По оценке экспертов за прошлый 2023 год средняя цена на нефть упала на 10% по сравнению с 2022 годом. Главными факторами этого были проблемы как со спросом, так и с предложением из-за геополитических потрясений по всему миру. Аналитики прогнозируют, что в этом году нефтяные рынки будут ждать новые вызовы, такие как замедление экономического роста и перспективы рецессии .

В 2024 году эксперты ожидают оживления поставок нефти из-за замедления экономики и активизации добычи в США, которая в конце прошлого года достигла высокого уровня в 13,24 млн баррелей в сутки. В то же время, такие страны как Бразилия, Гайана, Норвегия и Канада также будут пытаться увеличивать добычу.

Из-за замедления мировой экономики в 2024 году вряд ли стоит ожидать возврата цены на нефть Brent до 100 долларов за баррель. Goldman Sachs прогнозирует среднюю цену на этот год на уровне 81-82 доллара за баррель, в то время как прогноз международного энергетического агентства составляет 82,57 доллара за баррель.