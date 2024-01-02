Ціни на нафту почали рік з підвищення

В першу торгову сесію 2024 року ціни на нафту зросли на через військові зіткнення на Червоному морі, а також надії на попит в Китаї. Про це пише Reuters.

О 4:38 за Гринвічем(7:38 за Київським часом) нафта еталонної марки Brent здорожчала на 1,7% до 78,32 долара за барель, а ціна на нафту американської марки West Texas Intermediate на 1,5% до 72,69 долара за барель.

Видання пов'язує динаміку цін з тим, що в неділю 31 грудня 2023 року вертольоти США відбили атаку хуситів на контейнеровоз Maersk в Червоному морі, знищивши при цьому 10 бойовиків та потопивши 3 їх кораблі. Це посилило ризики того, що війна між Ізраїлем та Сектором Газа може перерости в ширший конфлікт.

Такий конфлікт на думку видання може закрити важливі водні шляхи транспортування нафти, такі як Червоне море та Ормузька протока. Як зазначає Reuters, деякі танкери, які перевозять нафту, уникають Червоного моря та обирають довший шлях вздовж узбережжя Африки через мис Доброї Надії.

Аналітики також очікують збільшення попиту на нафту з боку Китаю під час пікового споживання на свята Місячного Нового року які очікуються в лютому.

У 2024 ціни на нафту будуть відновлюватися, але зростання буде незначним

За даними західних видань аналітики Волл-стріт впевнені, що у 2024 році ціни на нафту будуть відновлюватися, але це зростання буде незначним.

За прогнозом п'яти великих американських інвестиційних банків, ціна нафти Brent у 2024 році буде встановлена на середньому рівні близько $85 за барель порівняно з поточним рівнем $76,6 за барель.

Найнижчою є оцінка Citigroup – експерти цього конгломерату очікують середню ціну в 2024 році на рівні $75 за барель. У аналітиків Goldman Sachs найвища прогнозна ціна — $92 за барель.

За прогнозами, у 2024 році світовий попит на нафту продовжить зростати порівняно з рекордними показниками цього року, особливо завдяки збільшенню попиту з боку Китаю.

За оцінкою експертів за минулий 2023 рік середня ціна на нафту впали на 10% порівняно з 2022 роком. Головними чинниками цього були проблеми як з попитом, так і з пропозицією через геополітичні потрясіння по всьому світу. Аналітики прогнозують, що у цьому році нафтові ринки чекатимуть нові виклики такі як сповільнення економічного зростання та перспективи рецесії.

У 2024 році експерти очікують пожвавлення поставок нафти, через сповільнення економіки та активізацію видобутку в США, який наприкінці минулого року досягнув високого рівня в 13,24 млн барелів на добу. Водночас такі країни як Бразилія, Гайяна, Норвегія та Канада також намагатимуться збільшувати видобуток

Через сповільнення світової економіки у 2024 році навряд чи варто очікувати повернення ціни на нафту Brent до 100 доларів за барель. Goldman Sachs прогнозує середню ціню на цей рік на рівні 81-82 долари за барель, тоді як прогноз міжнародного енергетичного агенства складає 82,57 долара за барель.