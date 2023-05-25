Действующий тариф на электроэнергию покрывает менее половины ее стоимости, - "Черниговоблэнерго"

Действующий тариф на электроэнергию для населения не покрывает и половины реальной стоимости электроэнергии.

Об этом заявил заместитель директора по коммерческому техобеспечению АО "Черниговоблэнерго" Иван Заровный.

"Как это не обидно говорить, но он (тариф, -прим.) покрывает менее половины рыночного тарифа такого как платят все остальные, не бытовые потребители", - сказал Заровный.

В "Черниговоблэнерго" отмечают, что пересмотр тарифа будет способствовать более быстрому восстановлению энергетической инфраструктуры области.

Напомним, по расчетам НКРЭКУ, действующий тариф на электроэнергию для населения покрывает лишь 28% ее реальной цены.

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