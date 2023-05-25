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Діючий тариф на електроенергію покриває менше половини її вартості, - "Чернігівобленерго"
Діючий тариф на електричну енергію для населення не покриває й половини реальної вартості електроенергії.
Про це заявив заступник директора з комерційного техзабезпечення АТ "Чернігівобленерго" Іван Заровний.
"Як це не прикро казати, але він (тариф, -прим.) покриває менше ніж половину ринкового тарифу такого як сплачують всі інші, не побутові споживачі", - сказав Заровний.
В "Чернігівобленерго" зазначають, що перегляд тарифу сприятиме швидшому відновленню енергетичної інфраструктури області.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, за розрахунками НКРЕКП, чинний тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% її реальної ціни.
Фото: ua.depositphotos.com