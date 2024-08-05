Дизель и бензин на паузе, автогаз может еще подорожать: какими будут цены на топливо в августе

Снижение мировых цен на нефть может привести к незначительному удешевлению бензина и дизтоплива на небольших сетях АЗС в августе. А пропан-бутан может подорожать еще около 50 коп./л, догоняя опт. В целом эксперты и участники рынка ожидают, что в августе рынок топлива будет относительно стабильным перед вступлением в действие новых акцизов в сентябре .

Мировые цены на нефть в конце прошлой недели (29 июля — 4 августа) достигли минимальных значений с января, главным образом из-за неутешительных прогнозов потребления в США и Китае. Уровень безработицы в США подскочил до трехлетнего максимума в 4,3% на фоне низких темпов найма, что показывает потенциальную уязвимость американской экономики к рецессии. В Китае спрос на дизельное топливо существенно снизился на фоне увеличения работающих на LNG грузовиков и снижения спроса со стороны обрабатывающей промышленности и строительства. По данным исследования специалистов Лондонской фондовой биржи в июле импорт сырой нефти в Азию упал до самого низкого за два года значения из-за снижения спроса в Китае и Индии.

По состоянию на вечер пятницы 2 августа по сравнению с предыдущим днем сентябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $2,71 за баррель до $76,81 за баррель, а сентябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подешевели на $2,79 баррель до $73,52 доллара за баррель.

Пессимистические настроения на нефтяных рынках усиливают неутешительные данные по промышленному производству в США, Европе и Азии из-за слабого спроса. Вместе с этим на встрече министров стран ОПЕК+ 1 августа было принято решение сохранить политику сокращения добычи без изменений, включая планы постепенного снятия ограничений с октября.

У аграриев межсезонье

По данным консалтингового агентства "Нафторынок" на прошлой неделе цена дизтоплива в опте была относительно стабильной, склонившись к снижению в конце недели. Так, 2 августа по сравнению с 26 июля средняя цена дизтоплива снизилась на 60 коп./л до 44,28 грн/л.

Спотовая цена дизтоплива по европейским портам колебалась в пределах 0,1-0,7% в зависимости от направлений: по северо-западным базисам отгрузки дизельные котировки выросли на $3/тонна до $738-750/тонна, а в портах Средиземного моря, напротив, снизились на $1-5/т, до $737-749/т соответственно.

В "Нафторынке" прогнозируют, что снижение цены на нефть в конце прошлой недели будет способствовать снижению дизельных котировок в начале этой недели с вероятным восстановлением в дальнейшем.

Оптовые цены на бензин также снижались. Средняя цена бензина А-95 2 августа, по сравнению с 26 июля, снизилась на 21 коп./л до 48,31 грн/л.

На южной границе, в Одесской области, предложения импорта А-95 варьировались от 46,00 до 49,90 грн/л. В Черновицкой области, на юго-западной границе цены колебались от 47,15 до 49 грн/л. На западной границе во Львовской области цены находились в пределах 46,45-49,15 грн/л, а в столичном регионе цены варьировались от 48,00 до 49,90 грн/л.

Средняя цена бензина А-95 на границе по всем видам поставок в третьей декаде июля по сравнению со второй декадой снизилась на $30/тонна до $946/тонна.

За прошедшую неделю цена бензина А-95 продолжила расти и достигла очередного максимума в 56,8 грн/л 21 августа, после чего снизилась до 56,78 грн/л 2 августа. На некоторых АЗС Motto и Amic цена бензина выросла на 0,20-0,70 грн/л, а сеть VST наоборот снизила цену бензина на 2,00 грн/л на некоторых своих АЗС. Средняя цена на дизтопливо на прошлой неделе оставалась неизменной и составляет 52,63 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, торгующего дизтопливом в опте, следующие две недели на рынке бензина и дизельного топлива будут относительно спокойными и серьезных колебаний цены он не ожидает. Он отмечает, что снижение цен на нефть в конце недели не повлияет на украинский рынок и может вызвать на нем колебания в пределах 10-20 коп./л в ценах на бензин и дизтопливо.

У аграриев сейчас межсезонье. Пшеницу уже собрали, а подсолнечник начнут собирать в конце августа – начале октября. Самая массовая уборочная будет в сентябре-октябре. К тому же генераторы, как фактор усиления потребления топлива, тоже себя исчерпали. Топлива на рынке много, поэтому следующие две недели будут спокойны Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, на этой неделе цены на бензин и дизель останутся неизменными . Август также будет относительно стабильным, возможно, даже с небольшим снижением цен в пределах 20 коп./л на АЗС сетей бюджетного сегмента . А вот большие общенациональные сети будут держать цены.

Бизнесмен отмечает, что повышение акцизов на топливо с 1 сентября скажется на стелах АЗС с 1 декады сентября и не повлияет на цены в августе.

Автогаз может подорожать еще на 50 копеек

По данным "Нафторынка", средняя оптовая цена на автогаз на условиях самовывоза 2 августа составляла 45 153 грн/тонна ($809/т без налогов).

Трейдеры предлагают импортный ресурс в западных областях Украины в диапазоне от 43000 грн/тонна по приграничным базисам Волыни, до 45600 грн/тонна в Хмельницкой области. По дунайским базисам на юге страны пропан-бутан предлагали по 42 900-44 000 грн/тонна. Также во второй половине недели были предложения смесей с высоким содержанием бутана по 40000 грн/тонна.

Средняя цена в Киевской и Житомирской областях за прошедшую неделю снизилась на 258 грн/тонна до 45631 грн/тонна. Газ предлагается как по 44400 грн/т за автопартии, так и до 46900 грн/тонна на одном из газохранилищ Киевской области. В центральных Днепропетровской и Запорожской областях предложения колебались в пределах 46500-48500 грн/тонна, Черкасской и Кировоградской – 45800-46500 грн/тонна, Полтавской области – 46000-47500 грн/тонна.

На внутреннем рынке 2 августа на площадке Gazotrade стоимость LPG производства "Системойлинженеринг" была реализована за 44 800 грн/т ($802/т без налогов) на условиях самовывоза из Харьковской области. Государственная компания "Укргаздобыча" выставила к реализации 0,9 тыс. т LPG по стартовой цене 45 546 грн/т на 7 августа на торгах в электронной системе "Украинской энергетической биржи". В июле по сравнению с июнем импорт пропан-бутана в Украину увеличился на 8,5 тыс. тонн до 87,8 тыс. тонн.

Средняя цена на сжиженный газ на АЗС в Украине за прошлую неделю выросла на 5 коп./л до 27,77 грн/л. Соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 составляет 48,9%.

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан говорит, что на этой неделе у автогаза остается потенциал к удорожанию еще на 50 коп./л, после чего цены стабилизируются .

Цены на АЗС все еще догоняют рост в опте. Так что цена на потолке может вырасти еще до 50 коп./л, и после этого рост остановится, поскольку в опте цены остановили рост и несколько просели из-за профицита на рынке Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

По его словам, в течение августа цены на пропан-бутан в опте могут колебаться в пределах 3 тыс. гривен, что будет означать колебания в пределах 1,5 грн/л на стелах АЗС .

Шубан говорит, что если президент подпишет закон о повышении акцизов, то в конце августа трейдеры начнут закладывать эти акцизы в свою себестоимость и придержат свои объемы топлива, чтобы продать их дороже после 1 сентября. Однако это не отразится на розничном рынке, а цены на АЗС начнут реагировать на новые акцизы со второй недели сентября.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 59,99 55,99 28,99 WOG 59,99 55,99 28,98 Socar 60,99 56,99 28,99 Motto 49,98 53,98 26,48 БРСМ-Нефть 53,99 50,49 25,49

Данные: приложения сетей АЗС