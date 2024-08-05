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Дизель и бензин на паузе, автогаз может еще подорожать: какими будут цены на топливо в августе
Снижение мировых цен на нефть может привести к незначительному удешевлению бензина и дизтоплива на небольших сетях АЗС в августе. А пропан-бутан может подорожать еще около 50 коп./л, догоняя опт. В целом эксперты и участники рынка ожидают, что в августе рынок топлива будет относительно стабильным перед вступлением в действие новых акцизов в сентябре.
Мировые цены на нефть в конце прошлой недели (29 июля — 4 августа) достигли минимальных значений с января, главным образом из-за неутешительных прогнозов потребления в США и Китае. Уровень безработицы в США подскочил до трехлетнего максимума в 4,3% на фоне низких темпов найма, что показывает потенциальную уязвимость американской экономики к рецессии. В Китае спрос на дизельное топливо существенно снизился на фоне увеличения работающих на LNG грузовиков и снижения спроса со стороны обрабатывающей промышленности и строительства. По данным исследования специалистов Лондонской фондовой биржи в июле импорт сырой нефти в Азию упал до самого низкого за два года значения из-за снижения спроса в Китае и Индии.
По состоянию на вечер пятницы 2 августа по сравнению с предыдущим днем сентябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $2,71 за баррель до $76,81 за баррель, а сентябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подешевели на $2,79 баррель до $73,52 доллара за баррель.
Пессимистические настроения на нефтяных рынках усиливают неутешительные данные по промышленному производству в США, Европе и Азии из-за слабого спроса. Вместе с этим на встрече министров стран ОПЕК+ 1 августа было принято решение сохранить политику сокращения добычи без изменений, включая планы постепенного снятия ограничений с октября.
У аграриев межсезонье
По данным консалтингового агентства "Нафторынок" на прошлой неделе цена дизтоплива в опте была относительно стабильной, склонившись к снижению в конце недели. Так, 2 августа по сравнению с 26 июля средняя цена дизтоплива снизилась на 60 коп./л до 44,28 грн/л.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Спотовая цена дизтоплива по европейским портам колебалась в пределах 0,1-0,7% в зависимости от направлений: по северо-западным базисам отгрузки дизельные котировки выросли на $3/тонна до $738-750/тонна, а в портах Средиземного моря, напротив, снизились на $1-5/т, до $737-749/т соответственно.
В "Нафторынке" прогнозируют, что снижение цены на нефть в конце прошлой недели будет способствовать снижению дизельных котировок в начале этой недели с вероятным восстановлением в дальнейшем.
Оптовые цены на бензин также снижались. Средняя цена бензина А-95 2 августа, по сравнению с 26 июля, снизилась на 21 коп./л до 48,31 грн/л.
На южной границе, в Одесской области, предложения импорта А-95 варьировались от 46,00 до 49,90 грн/л. В Черновицкой области, на юго-западной границе цены колебались от 47,15 до 49 грн/л. На западной границе во Львовской области цены находились в пределах 46,45-49,15 грн/л, а в столичном регионе цены варьировались от 48,00 до 49,90 грн/л.
Средняя цена бензина А-95 на границе по всем видам поставок в третьей декаде июля по сравнению со второй декадой снизилась на $30/тонна до $946/тонна.
За прошедшую неделю цена бензина А-95 продолжила расти и достигла очередного максимума в 56,8 грн/л 21 августа, после чего снизилась до 56,78 грн/л 2 августа. На некоторых АЗС Motto и Amic цена бензина выросла на 0,20-0,70 грн/л, а сеть VST наоборот снизила цену бензина на 2,00 грн/л на некоторых своих АЗС. Средняя цена на дизтопливо на прошлой неделе оставалась неизменной и составляет 52,63 грн/л.
По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, торгующего дизтопливом в опте, следующие две недели на рынке бензина и дизельного топлива будут относительно спокойными и серьезных колебаний цены он не ожидает. Он отмечает, что снижение цен на нефть в конце недели не повлияет на украинский рынок и может вызвать на нем колебания в пределах 10-20 коп./л в ценах на бензин и дизтопливо.
По его словам, на этой неделе цены на бензин и дизель останутся неизменными. Август также будет относительно стабильным, возможно, даже с небольшим снижением цен в пределах 20 коп./л на АЗС сетей бюджетного сегмента. А вот большие общенациональные сети будут держать цены.
Бизнесмен отмечает, что повышение акцизов на топливо с 1 сентября скажется на стелах АЗС с 1 декады сентября и не повлияет на цены в августе.
Автогаз может подорожать еще на 50 копеек
По данным "Нафторынка", средняя оптовая цена на автогаз на условиях самовывоза 2 августа составляла 45 153 грн/тонна ($809/т без налогов).
Трейдеры предлагают импортный ресурс в западных областях Украины в диапазоне от 43000 грн/тонна по приграничным базисам Волыни, до 45600 грн/тонна в Хмельницкой области. По дунайским базисам на юге страны пропан-бутан предлагали по 42 900-44 000 грн/тонна. Также во второй половине недели были предложения смесей с высоким содержанием бутана по 40000 грн/тонна.
Средняя цена в Киевской и Житомирской областях за прошедшую неделю снизилась на 258 грн/тонна до 45631 грн/тонна. Газ предлагается как по 44400 грн/т за автопартии, так и до 46900 грн/тонна на одном из газохранилищ Киевской области. В центральных Днепропетровской и Запорожской областях предложения колебались в пределах 46500-48500 грн/тонна, Черкасской и Кировоградской – 45800-46500 грн/тонна, Полтавской области – 46000-47500 грн/тонна.
На внутреннем рынке 2 августа на площадке Gazotrade стоимость LPG производства "Системойлинженеринг" была реализована за 44 800 грн/т ($802/т без налогов) на условиях самовывоза из Харьковской области. Государственная компания "Укргаздобыча" выставила к реализации 0,9 тыс. т LPG по стартовой цене 45 546 грн/т на 7 августа на торгах в электронной системе "Украинской энергетической биржи". В июле по сравнению с июнем импорт пропан-бутана в Украину увеличился на 8,5 тыс. тонн до 87,8 тыс. тонн.
Средняя цена на сжиженный газ на АЗС в Украине за прошлую неделю выросла на 5 коп./л до 27,77 грн/л. Соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 составляет 48,9%.
Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан говорит, что на этой неделе у автогаза остается потенциал к удорожанию еще на 50 коп./л, после чего цены стабилизируются.
По его словам, в течение августа цены на пропан-бутан в опте могут колебаться в пределах 3 тыс. гривен, что будет означать колебания в пределах 1,5 грн/л на стелах АЗС.
Шубан говорит, что если президент подпишет закон о повышении акцизов, то в конце августа трейдеры начнут закладывать эти акцизы в свою себестоимость и придержат свои объемы топлива, чтобы продать их дороже после 1 сентября. Однако это не отразится на розничном рынке, а цены на АЗС начнут реагировать на новые акцизы со второй недели сентября.
Цены на топливо в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизтопливо, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|59,99
|55,99
|28,99
|WOG
|59,99
|55,99
|28,98
|Socar
|60,99
|56,99
|28,99
|Motto
|49,98
|53,98
|26,48
|БРСМ-Нефть
|53,99
|50,49
|25,49
Данные: приложения сетей АЗС