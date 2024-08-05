Дизель та бензин на паузі, автогаз може ще подорожчати: якими будуть ціни на пальне у серпні

Зниження світових цін на нафту може викликати незначне здешевшання бензину та дизпалива на невеликих мережах АЗС у серпні. А пропан-бутан може подорожчати ще в межах 50 коп./л наздоганяючи гурт. Загалом експерти та учасники ринку очікують що у серпні ринок пального буде відносно стабільним перед вступом в дію нових акцизів у вересні .

Світові ціни на нафту наприкінці минулого тижня (29 липня - 4 серпня) досягнули мінімальних значень з січня, головним чином через невтішні прогнози споживання в США та Китаї Рівень безробіття в США підскочив до трирічного максимуму в 4,3% на фоні низьких темпів найму, що показує потенційну вразливість американської економіки до рецесії. В Китаї попит на дизельне пальне суттєво знизився на фоні збільшення вантажівок, що працюють на LNG, та зниження попиту з боку обробної промисловості й будівництва. За даними дослідження спеціалістів Лондонської фондової біржі у липні імпорт сирої нафти до Азії впав до найнижчого за два роки значення через зниження попиту в Китаї та Індії.

Станом на вечір п’ятниці 2 серпня порівняно з попереднім днем вересневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $2,71 за барель до $76,81 за барель, а вересневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здешевшали на $2,79 за барель до $73,52 долара за барель.

Песимістичні настрої на нафтових ринках посилюють невтішні дані щодо промислового виробництва в США, Європі та Азії через слабкий попит. Разом з цим на зустрічі міністрів країн ОПЕК+ 1 серпня було ухвалено рішення зберегти політику скорочення видобутку без змін включно з планами поступового зняття обмежень з жовтня.

В аграріїв міжсезоння

За даними консалтингового агентства “Нафторинок” на минулому тижні ціна дизпалива в гурті була відносно стабільною, схилившись до зниження наприкінці тижня. Так 2 серпня порівняно з 26 липня середня ціна дизпалива знизилась на 60 коп./л до 44,28 грн/л.

Спотова ціна дизпального за європейськими портами коливались в межах 0,1-0,7% залежно від напрямків: за північно-західними базисами відвантаження дизельні котирування зросли на $3/тонна до $738-750/тонна, а в портах Середземного моря, навпаки — знизились на $1-5/т, до і $737-749/т відповідно.

В “Нафторинку” прогнозують, що зниження ціни на нафту наприкінці минулого тижня сприятиме зниженню дизельних котирувань на початку цього тижня з ймовірним відновленням надалі.

Гуртові ціни на бензин також знижувалися. Середня ціна бензину А-95 2 серпня порівняно з 26 липня знизилась на 21 коп./л до 48,31 грн/л.

На південному кордоні, в Одеській області, пропозиції імпорту А-95 варіювалися від 46,00

до 49,90 грн/л. У Чернівецькій області, на південно-західному кордоні, ціни коливалися від 47,15 до 49 грн/л. На західному кордоні, у Львівській області, ціни знаходились у межах 46,45-49,15 грн/л, а у столичному регіоні ціни варіювалися від 48,00 до 49,90 грн/л.

Середня ціна бензину А-95 на кордоні за всіма видами постачання у третій декаді липня порівняно з другою декадою знизилась на $30/тонна до $946/тонна.

За минулий тиждень ціна бензину А-95 продовжила зростати та досягла чергового максимуму в 56,8 грн/л 21 серпня, після чого знизилась до 56,78 грн/л 2 серпня. На деяких АЗС Motto та Amic ціна бензину зросла на 0,20-0,70 грн/л, а мережа VST навпаки зменшила ціну бензину на 2,00 грн/л на деяких своїх АЗС. Середня ціна на дизпальне на минулому тижні залишались незмінними та складає 52,63 грн/л ($1096/т без податків).

За словами засновника групи компаній “Прайм” Дмитра Льоушкіна, який торгує дизпаливом в гурті, наступні два тижні на ринку бензину та дизельного пального будуть відносно спокійними й серйозних коливань ціни він не очікує. Він зазначає, що зниження цін на нафту наприкінці тижня не матиме значного впливу на український ринок та може викликати на ньому коливання в межах 10-20 коп./л в цінах на бензин та дизпаливо.

В аграріїв зараз міжсезоння. Пшеницю вже зібрали, а сонях почнуть збирати наприкінці серпня - на початку жовтня. Наймасовіші жнива будуть у вересні-жовтні. До того ж генератори, як фактор посилення споживання пального також себе вичерпали. Пального на ринку багато, тож наступні два тижні будуть спокійними Дмитро Льоушкін Заснновник групи компаній "Прайм"

За його словами, на цьому тижні ціни на бензин та дизель залишаться незмінними . Серпень також буде відносно стабільним, можливо навіть з невеликим зниженням цін в межах 20 коп./л на АЗС мереж бюджетного сегмента . А от великі загальнонаціональні мережі триматимуть ціни.

Бізнесмен зауважує, що підвищення акцизів на пальне з 1 вересня позначиться на стелах АЗС з 1 декади вересня і не впливатиме на ціни у серпні.

Автогаз може здорожчати ще на 50 копійок

За даними “Нафторинку” середня гуртова ціна на автогаз на умовах самовивозу 2 серпня становила 45 153 грн/тонна ($809/т без податків).

Трейдери пропонують імпортний ресурс в західних областях України в діапазоні від 43000 грн/тонна за прикордонними базисами Волині, до 45600 грн/тонна на Хмельниччині. За дунайськими базисами на півдні країни пропан-бутан пропонували по 42 900-44000 грн/тонна. Також в другій половині тижня були наявні пропозиції сумішей з високим вмістом бутану по 40000 грн/тонна.

Середня ціна в Київській та Житомирській областях за минулий тиждень зменшилася на 258 грн/тонна до 45631 грн/тонна. Газ пропонується, як по 44400 грн/т за автопартії, так і до 46900 грн/тонна на одному з газосховищ Київської області. В центральних Дніпропетровській та Запорізькій областях пропозиції коливались в межах 46500-48500 грн/тонна, Черкаській та Кіровоградській – 45800-46500 грн/тонна, Полтавській області — 46000-47500 грн/тонна.

На внутрішньому ринку 2 серпня на майданчику Gazotrade вартість LPG виробництва “Системойлінженерінг” був реалізований за 44 800 грн/т ($802/т без податків) на умовах самовивозу з Харківської області. Державна компанія “Укргазвидобування” виставила до реалізації 0,9 тис. т LPG за стартовою ціною 45 546 грн/т на 7 серпня на торгах в електронній системі “Української енергетичної біржі”. У липні порівняно з червнем імпорт пропан-бутану в Україну збільшився на 8,5 тис. т до 87,8 тис. тонн.

Середня ціна на скраплений газ на АЗС в Україні за минулий тиждень зросла на 5 коп./л до 27,77 грн/л. Співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 становить 48,9%.

Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан говорить, що на цьому тижні автогаз матиме потенціал до здорожчання ще на 50 коп./л після чого ціни стабілізуються .

Ціни на АЗС все ще наздоганяють зростання в гурті. Тож ціна на стелі може зрости ще до 50 коп./л, і після цього зростання зупиниться, оскільки в гурті ціни зупинили зростання і дещо просіли через профіцит на ринку Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

За його словами протягом серпня ціни на пропан-бутан в гурті можуть коливатися в межах 3 тис. гривень, що означатиме коливання в межах 1,5 грн/л на стелах АЗС .

Шубан каже, що якщо президент підпише закон про підвищення акцизів, то наприкінці серпня трейдери почнуть закладати ці акцизи у свою собівартість та притримають свої обсяги пального, щоб продати їх дорожче після 1 вересня. Проте це не вплине на роздрібний ринок, а ціни на АЗС почнуть реагувати на нові акцизи з другого тижня вересня.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 59,99 55,99 28,99 WOG 59,99 55,99 28,98 Socar 60,99 56,99 28,99 Motto 49,98 53,98 26,48 БРСМ-Нафта 53,99 50,49 25,49

Дані: застосунки мереж АЗС.