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Дизель та бензин на паузі, автогаз може ще подорожчати: якими будуть ціни на пальне у серпні
Зниження світових цін на нафту може викликати незначне здешевшання бензину та дизпалива на невеликих мережах АЗС у серпні. А пропан-бутан може подорожчати ще в межах 50 коп./л наздоганяючи гурт. Загалом експерти та учасники ринку очікують що у серпні ринок пального буде відносно стабільним перед вступом в дію нових акцизів у вересні.
Світові ціни на нафту наприкінці минулого тижня (29 липня - 4 серпня) досягнули мінімальних значень з січня, головним чином через невтішні прогнози споживання в США та Китаї Рівень безробіття в США підскочив до трирічного максимуму в 4,3% на фоні низьких темпів найму, що показує потенційну вразливість американської економіки до рецесії. В Китаї попит на дизельне пальне суттєво знизився на фоні збільшення вантажівок, що працюють на LNG, та зниження попиту з боку обробної промисловості й будівництва. За даними дослідження спеціалістів Лондонської фондової біржі у липні імпорт сирої нафти до Азії впав до найнижчого за два роки значення через зниження попиту в Китаї та Індії.
Станом на вечір п’ятниці 2 серпня порівняно з попереднім днем вересневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $2,71 за барель до $76,81 за барель, а вересневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здешевшали на $2,79 за барель до $73,52 долара за барель.
Песимістичні настрої на нафтових ринках посилюють невтішні дані щодо промислового виробництва в США, Європі та Азії через слабкий попит. Разом з цим на зустрічі міністрів країн ОПЕК+ 1 серпня було ухвалено рішення зберегти політику скорочення видобутку без змін включно з планами поступового зняття обмежень з жовтня.
В аграріїв міжсезоння
За даними консалтингового агентства “Нафторинок” на минулому тижні ціна дизпалива в гурті була відносно стабільною, схилившись до зниження наприкінці тижня. Так 2 серпня порівняно з 26 липня середня ціна дизпалива знизилась на 60 коп./л до 44,28 грн/л.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Спотова ціна дизпального за європейськими портами коливались в межах 0,1-0,7% залежно від напрямків: за північно-західними базисами відвантаження дизельні котирування зросли на $3/тонна до $738-750/тонна, а в портах Середземного моря, навпаки — знизились на $1-5/т, до і $737-749/т відповідно.
В “Нафторинку” прогнозують, що зниження ціни на нафту наприкінці минулого тижня сприятиме зниженню дизельних котирувань на початку цього тижня з ймовірним відновленням надалі.
Гуртові ціни на бензин також знижувалися. Середня ціна бензину А-95 2 серпня порівняно з 26 липня знизилась на 21 коп./л до 48,31 грн/л.
На південному кордоні, в Одеській області, пропозиції імпорту А-95 варіювалися від 46,00
до 49,90 грн/л. У Чернівецькій області, на південно-західному кордоні, ціни коливалися від 47,15 до 49 грн/л. На західному кордоні, у Львівській області, ціни знаходились у межах 46,45-49,15 грн/л, а у столичному регіоні ціни варіювалися від 48,00 до 49,90 грн/л.
Середня ціна бензину А-95 на кордоні за всіма видами постачання у третій декаді липня порівняно з другою декадою знизилась на $30/тонна до $946/тонна.
За минулий тиждень ціна бензину А-95 продовжила зростати та досягла чергового максимуму в 56,8 грн/л 21 серпня, після чого знизилась до 56,78 грн/л 2 серпня. На деяких АЗС Motto та Amic ціна бензину зросла на 0,20-0,70 грн/л, а мережа VST навпаки зменшила ціну бензину на 2,00 грн/л на деяких своїх АЗС. Середня ціна на дизпальне на минулому тижні залишались незмінними та складає 52,63 грн/л ($1096/т без податків).
За словами засновника групи компаній “Прайм” Дмитра Льоушкіна, який торгує дизпаливом в гурті, наступні два тижні на ринку бензину та дизельного пального будуть відносно спокійними й серйозних коливань ціни він не очікує. Він зазначає, що зниження цін на нафту наприкінці тижня не матиме значного впливу на український ринок та може викликати на ньому коливання в межах 10-20 коп./л в цінах на бензин та дизпаливо.
За його словами, на цьому тижні ціни на бензин та дизель залишаться незмінними. Серпень також буде відносно стабільним, можливо навіть з невеликим зниженням цін в межах 20 коп./л на АЗС мереж бюджетного сегмента. А от великі загальнонаціональні мережі триматимуть ціни.
Бізнесмен зауважує, що підвищення акцизів на пальне з 1 вересня позначиться на стелах АЗС з 1 декади вересня і не впливатиме на ціни у серпні.
Автогаз може здорожчати ще на 50 копійок
За даними “Нафторинку” середня гуртова ціна на автогаз на умовах самовивозу 2 серпня становила 45 153 грн/тонна ($809/т без податків).
Трейдери пропонують імпортний ресурс в західних областях України в діапазоні від 43000 грн/тонна за прикордонними базисами Волині, до 45600 грн/тонна на Хмельниччині. За дунайськими базисами на півдні країни пропан-бутан пропонували по 42 900-44000 грн/тонна. Також в другій половині тижня були наявні пропозиції сумішей з високим вмістом бутану по 40000 грн/тонна.
Середня ціна в Київській та Житомирській областях за минулий тиждень зменшилася на 258 грн/тонна до 45631 грн/тонна. Газ пропонується, як по 44400 грн/т за автопартії, так і до 46900 грн/тонна на одному з газосховищ Київської області. В центральних Дніпропетровській та Запорізькій областях пропозиції коливались в межах 46500-48500 грн/тонна, Черкаській та Кіровоградській – 45800-46500 грн/тонна, Полтавській області — 46000-47500 грн/тонна.
На внутрішньому ринку 2 серпня на майданчику Gazotrade вартість LPG виробництва “Системойлінженерінг” був реалізований за 44 800 грн/т ($802/т без податків) на умовах самовивозу з Харківської області. Державна компанія “Укргазвидобування” виставила до реалізації 0,9 тис. т LPG за стартовою ціною 45 546 грн/т на 7 серпня на торгах в електронній системі “Української енергетичної біржі”. У липні порівняно з червнем імпорт пропан-бутану в Україну збільшився на 8,5 тис. т до 87,8 тис. тонн.
Середня ціна на скраплений газ на АЗС в Україні за минулий тиждень зросла на 5 коп./л до 27,77 грн/л. Співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 становить 48,9%.
Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан говорить, що на цьому тижні автогаз матиме потенціал до здорожчання ще на 50 коп./л після чого ціни стабілізуються.
За його словами протягом серпня ціни на пропан-бутан в гурті можуть коливатися в межах 3 тис. гривень, що означатиме коливання в межах 1,5 грн/л на стелах АЗС.
Шубан каже, що якщо президент підпише закон про підвищення акцизів, то наприкінці серпня трейдери почнуть закладати ці акцизи у свою собівартість та притримають свої обсяги пального, щоб продати їх дорожче після 1 вересня. Проте це не вплине на роздрібний ринок, а ціни на АЗС почнуть реагувати на нові акцизи з другого тижня вересня.
Ціни на пальне у великих мережах АЗС:
|Мережа АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизпальне, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|59,99
|55,99
|28,99
|WOG
|59,99
|55,99
|28,98
|Socar
|60,99
|56,99
|28,99
|Motto
|49,98
|53,98
|26,48
|БРСМ-Нафта
|53,99
|50,49
|25,49
Дані: застосунки мереж АЗС.