До минус 40% в платежке: кто из предпринимателей выиграет от динамического тарифа на электроэнергию

Украинский бизнес получил возможность заключать договоры с динамичной ценой на изменяющуюся вслед за рынком электроэнергию. В связи с промышленными накопителями это шанс оптимизировать средний тариф более чем на 40%. Dilo разобралось, как работает новая схема и для каких предприятий она станет настоящим спасением.

Что изменяет новое решение регулятора

Ключевой новацией является право потребителей, имеющих интеллектуальные счетчики, заключать договоры с динамической ценой на электроэнергию. Суть механизма в том, что цена перестает быть усредненной или фиксированной и начинает изменяться в зависимости от колебаний на рынке "в сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Для потребителя это означает возможность видеть изменение цены в течение суток, корректировать в соответствии с ней свое потребление и управлять расходами более гибко. Перед заключением договора поставщик обязан объяснить клиенту, от чего зависит изменение цены, и проинформировать о возможных выгодах, рисках и затратах, а в личном кабинете потребитель сможет отслеживать данные о собственном потреблении и изменении динамической цены за соответствующие периоды.

Переход не будет обязательным – потребитель сам решает, заключать такой договор или остаться на действующих условиях. Поставщики, обслуживающие более 200 тысяч потребителей, обязаны обеспечить такую возможность клиентам со смарт-счетчиками.

Эксперты оценивают такой шаг регулятора в целом сдержанно одобрительно. Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев называет решение правильным и таким, что его стоило принять раньше.

В то же время, он советует не переоценивать его масштаб. Это скорее небольшой элемент, не касающийся взаимоотношений крупных участников рынка.

Директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович напоминает, что динамическая цена является устоявшейся практикой ЕС. Там многие компании предлагают такие контракты обычно с фиксированной частью цены и переменной, привязанной к динамике оптового рынка.

Важно уточнение, которое делают оба эксперта: население эта норма пока почти не касается. Для бытовых потребителей действуют остающиеся фиксированные цены, поэтому реально новые условия актуальны для коммерческого сегмента — прежде всего тех, у кого установлены системы АСКОЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии), то есть более серьезный учет, чем обычные зонные счетчики.

Для кого подойдет новый тариф

Главным выгодоприобретателем этого новшества может стать бизнес, способный управлять своим графиком потребления. Логика проста: динамическая цена вознаграждает тех, кто потребляет электроэнергию в час ее избытка (и низкой цены) и уменьшает потребление в час дефицита.

"Если стимулируется потребление тогда, когда формируется избыток энергии и уменьшения потребления в часы, когда ее не хватает, это способствует рациональному потреблению", - объясняет Рябцев.

По его словам, наибольший смысл модель имеет для тех, кто много потребляет ночью: пекарни с электропечами, гостиницы с ночной стиркой, владельцы заряжаемых электромобилей от обычной розетки ночью.

Но реальную экономию дает оборудование вне счетчика. По словам CEO ETL Group Дениса Косого, если раньше предприятия были заложниками усредненных или высоких пиковых тарифов, то динамическая цена позволяет управлять расходами.

А наибольший эффект появляется в связке интеллектуального учета с промышленной системой скопления энергии. Бизнес накапливает дешевую электроэнергию в часы самого низкого тарифа (ночью или летом в часы активного солнечного поколения) и использует ее во время самых дорогих дневных или вечерних пиков.

Кто сможет сэкономить больше всего

При наличии солнечной станции, накопителя и системы энергоменеджмента, говорит Косой, для бизнеса создается почти полностью управляемая энергосистема.

"Оператор может проанализировать свое потребление и тарифы за прошлые часы, определить, когда брать энергию из сети, когда заряжать батарею, брать от СЭС и оптимизировать средний месячный тариф более чем на 40%", — говорит Косой.

На прямой вопрос, можно ли снизить платежку конкретного бизнеса на 40%, он отвечает, что возможно и больше, но сразу добавляет ключевую оговорку: все зависит от того, какой бизнес, в какие часы он работает, насколько СЭС покрывает дневное потребление и какова мощность батареи.

Ту же осторожность разделяет и Ницович. На вопрос об экономии в 40% он не назвал цифру, а свел все в расчет. Эксперт отмечает, что модель имеет смысл: потреблять максимум в часы минимальной цены и накапливать неиспользованное. Но капитальная инвестиция в накопитель требует отдельного подсчета окупаемости под ваш профиль. Иными словами, 40% – это верхняя планка для хорошо подобранной конфигурации, а не автоматический результат перехода на динамический тариф.

Почему населению не стоит торопиться

По его словам, даже в отчетах европейских регуляторов динамические цены остаются не доминантным, а меньшим по объему видом контракта, а основным до сих пор является фиксированная цена на период.

Бытовым потребителям при нынешних фиксированных ценах выгода неочевидна. Во-первых, реагировать на колебания рыночной цены им фактически нечем, пока действуют субсидированные тарифы. Во-вторых, интеллектуальный счетчик стоит около 20 тысяч гривен.

Как отмечает Косой, многие домохозяйства просто не захотят его устанавливать, поэтому массовый переход населения эксперты видят следующим этапом, а не сегодняшней реальностью.

Когда ждать настоящего тарифного прорыва

Есть и системный эффект, выходящий за пределы отдельной платежки. Когда бизнес массово переходит к потреблению по динамике тарифов, сглаживаются пиковые нагрузки и постепенно выравнивается тарифная сетка рынка в целом. Косой прогнозирует, что с появлением балансирующих мощностей (в планах — около 3 ГВт) амплитуда суточных колебаний цены снизится: вместо скачков условно с 4 до 17 грн рынок будет видеть диапазон скорее от 8 до 12 грн.

Правда, Ницович предостерегает от завышенных ожиданий скорости изменений: многое зависит от того, готовы ли поставщики сразу предлагать такие контракты. Для них это новые риски, поскольку придется иначе формировать профиль закупок, больше ориентироваться на РДН и, ввиду ценовых колебаний, закладывать более высокую маржу для перестрахования.

Эксперты соглашаются соглашаются, что сегодня динамическая цена является прежде всего инструментом для малого и среднего бизнеса с гибким или ночным потреблением, а по-настоящему она раскроется тогда, когда Украина перейдет от нынешней двухзонной логики (условно день/ночь) к трехзонной модели с пиковой, внепиковой и межпиковой нагрузкой, и для инвестиций в скопление энергии.