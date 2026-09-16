До мінус 40% у платіжці: хто з підприємців виграє від динамічного тарифу на електроенергію

Український бізнес отримав можливість укладати договори з динамічною ціною на електроенергію, яка змінюється вслід за ринком. У зв'язці з промисловими накопичувачами це шанс оптимізувати середній тариф більш ніж на 40%. Dilo розібралося, як працює нова схема та для яких підприємств вона стане справжнім порятунком.

Що змінює нове рішення регулятора

Ключовою новацією, є право споживачів, які мають інтелектуальні лічильники, укладати договори з динамічною ціною на електроенергію. Суть механізму в тому, що ціна перестає бути усередненою чи фіксованою і починає змінюватися залежно від коливань на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. Для споживача це означає можливість бачити зміну ціни протягом доби, коригувати відповідно до неї своє споживання й гнучкіше керувати витратами. Перед укладенням договору постачальник зобов'язаний пояснити клієнту, від чого залежить зміна ціни, та поінформувати про можливі вигоди, ризики й витрати, а в особистому кабінеті споживач зможе відстежувати дані про власне споживання та зміну динамічної ціни за відповідні періоди.

Перехід не буде обов'язковим споживач сам вирішує, укладати такий договір чи залишитися на чинних умовах. Постачальники, які обслуговують понад 200 тисяч споживачів, зобов'язані забезпечити таку можливість клієнтам зі смарт-лічильниками.

Експерти оцінюють такий крок регулятора загалом стримано схвально. Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев називає рішення правильним і таким, що його варто було ухвалити раніше.

Водночас він радить не переоцінювати його масштаб. Це радше невеликий елемент, який не стосується взаємовідносин великих учасників ринку.

Директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович нагадує, що динамічна ціна є усталеною практикою ЄС. Там багато компаній пропонують такі контракти, зазвичай із фіксованою частиною ціни та змінною, прив'язаною до динаміки оптового ринку.

Важливе уточнення, яке роблять обидва експерти: населення ця норма наразі майже не стосується. Для побутових споживачів чинними залишаються фіксовані ціни, тож реально нові умови актуальні для комерційного сегмента — насамперед тих, у кого встановлені системи АСКОЕ (автоматизована система комерційного обліку електроенергії), тобто серйозніший облік, ніж звичайні зонні лічильники.

Для кого підійде новий тариф

Головним вигодонабувачем цього нововведення може стати бізнес, здатний керувати своїм графіком споживання. Логіка проста: динамічна ціна винагороджує тих, хто споживає електроенергію в години її надлишку (і низької ціни) та зменшує споживання в години дефіциту.

"Якщо стимулюється споживання тоді, коли формується надлишок енергії, і зменшення споживання в години, коли її не вистачає, це сприяє раціональному споживанню", — пояснює Рябцев.

За його словами, найбільший сенс модель має для тих, хто багато споживає вночі: пекарні з електропечами, готелі з нічним пранням, власники електромобілів, що заряджаються від звичайної розетки вночі.

Але реальну економію дає обладнання поза лічильником. За словами CEO ETL Group Дениса Косого, якщо раніше підприємства були заручниками усереднених або високих пікових тарифів, то динамічна ціна дає змогу керувати витратами.

А максимальний ефект виникає у зв'язці інтелектуального обліку з промисловою системою накопичення енергії. Бізнес накопичує дешеву електроенергію в години найнижчого тарифу (вночі або влітку в години активної сонячної генерації) і використовує її під час найдорожчих денних чи вечірніх піків.

Хто зможе зекономити найбільше

За наявності сонячної станції, накопичувача та системи енергоменеджменту, каже Косой, для бізнесу створюється майже повністю керована енергосистема.

"Оператор може проаналізувати своє споживання й тарифи за минулі години, визначити, коли брати енергію з мережі, коли заряджати батарею, коли брати від СЕС і оптимізувати середній місячний тариф більш ніж на 40%", — каже Косой.

На пряме запитання, чи можна знизити платіжку конкретного бізнесу на 40%, він відповідає, що можливо й більше, але одразу додає ключове застереження: усе залежить від того, який це бізнес, у які години він працює, наскільки СЕС покриває денне споживання і яка потужність батареї.

Ту саму обережність поділяє й Ніцович. На запитання про економію в 40% він не назвав цифру, а звів усе до розрахунку. Експерт зауважує, що модель має сенс: споживати максимум у години мінімальної ціни й накопичувати невикористане. Але капітальна інвестиція в накопичувач вимагає окремого підрахунку окупності саме під ваш профіль. Іншими словами, 40% це верхня планка для добре підібраної конфігурації, а не автоматичний результат переходу на динамічний тариф.

Чому населенню не варто поспішати

За його словами, навіть у звітах європейських регуляторів динамічні ціни залишаються не домінантним, а меншим за обсягом видом контракту, а основним досі є фіксована ціна на період.

Побутовим споживачам за нинішніх фіксованих цін вигода неочевидна. По-перше, реагувати на коливання ринкової ціни їм фактично нема чим, доки діють субсидовані тарифи. По-друге, інтелектуальний лічильник коштує близько 20 тис. грн.

Як зауважує Косой, багато домогосподарств просто не захочуть його встановлювати, тому масовий перехід населення експерти бачать наступним етапом, а не сьогоднішньою реальністю.

Коли чекати справжнього тарифного прориву

Є й системний ефект, який виходить за межі окремої платіжки. Коли бізнес масово переходить до споживання за динамікою тарифів, згладжуються пікові навантаження й поступово вирівнюється тарифна сітка ринку загалом. Косой прогнозує, що з появою балансуючих потужностей (у планах — близько 3 ГВт) амплітуда добових коливань ціни зменшиться: замість стрибків умовно з 4 до 17 грн ринок бачитиме діапазон радше від 8 до 12 грн.

Щоправда, Ніцович застерігає від завищених очікувань щодо швидкості змін: багато залежить від того, чи готові постачальники одразу пропонувати такі контракти. Для них це нові ризики, оскільки доведеться інакше формувати профіль закупівель, більше орієнтуватися на РДН і, зважаючи на цінові коливання, закладати вищу маржу для перестрахування.

Експерти погоджуються погоджуються, що сьогодні динамічна ціна є передусім інструментом для малого й середнього бізнесу з гнучким або нічним споживанням, а по-справжньому вона розкриється тоді, коли Україна перейде від нинішньої двозонної логіки (умовно день/ніч) до тризонної моделі з піковим, позапіковим і міжпіковим навантаженням, яка створить значно сильніші стимули і для встановлення смарт-лічильників, і для інвестицій у накопичення енергії.