"Газовики уже имеют план восстановления сетей на территориях, которые будут освобождены в ходе контрнаступления", - гендиректор РГК Алексей Тютюнник

Специалисты газораспределительных компаний, работающих под брендом РГК, готовы начать возобновление газовых сетей на территориях, которые будут освобождены в ходе контрнаступления ВСУ.

В частности, из числа компаний, работающих под брендом РГК, на сегодняшний день в зоне оккупации находится 3 из 4 отделений АО " Запорожгаз ", обслуживающих половину клиентов компании.

"У наших специалистов есть четкая дорожная карта, разработан план мероприятий по восстановлению газовых сетей в Запорожской области. Созданы аварийный запас материалов и действует система "прозрачный состав", благодаря которой каждая компания видит, какие материалы есть у других, и в случае необходимости может их получить. Уверен, что после деоккупации этих районов мы сможем возобновить газоснабжение в разумные сроки", – сказал генеральный директор Региональной газовой компании Алексей Тютюнник в интервью изданию NV.

У газораспределительных компаний, работающих под брендом РГК, есть опыт быстрого восстановления газовых сетей в Киевской, Черниговской, Харьковской и других областях.

Во многие города газ вернули в рекордные сроки: в Бучу – за 18 дней, в Изюм за 20 дней, а в Ирпень – за месяц. Также РГК оказывает помощь в восстановлении другим операторам ГРС, в том числе АО " Херсонгаз ".

Всего с начала вторжения российских захватчиков газовики возобновили распределение газа для 559 тысяч домохозяйств. Также благодаря собственному производству газораспределительные компании заменили 75 тысяч разбитых решистами бытовых газовых счетчиков, 603 ГРП и 1424 ШГРП были восстановлены и заменены на новые, изготовленные на заводах РГК.

Напомним, в феврале 2023 года генеральным директором Региональной газовой компании был назначен Алексей Тютюнник, ранее работавший операционным директором компании.