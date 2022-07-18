Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу через "Северный поток-1", - СМИ

Российский газовый монополист компания “Газпром” объявила форс-мажорные обстоятельства по поставкам газа в Европу как минимум одному крупному потребителю. Об этом пишет Reuters.

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Издание ссылается на письмо от "Газпрома", с которым ему удалось ознакомиться 18 июля. В письме сказано, что российский монополист не может выполнять свои обязательства по поставкам из-за чрезвычайных обстоятельств не зависящих от него.

В письме также говориться, что пункт о чрезвычайных обстоятельствах вступил в вилу с 14 июня.

Источник сообщил Reuters, что речь идет о поставках газа по трубопроводу "Северный поток-1", который сейчас находиться в ремонте. В "Газпроме" письмо пока никак не прокомментировали.

Напомним, 11 июля "Газпром" остановил поставки газа по "Северному потому-1" для проведения техничесвих работ. Ожидается, что работы будут завершены 21 июля.

Остановке поставок газа по “Северному потоку-1” предшествовало решение Канадского правительства вернуть россиянам турбину компрессорной станции “Портовая”, которая ранее была арестована из-за санкций. Из-за ареста этой турбины в середине июня, а также проблемы со второй турбиной(которую по техрегламенту тоже нужно ремонтировать в Канаде) “Газпром” снизил прокачку газа по “Северному потоку-1” до 67 млн куб. м в сутки при проектной мощности 167 млн куб. м. в сутки.

Украинское правительство охарактеризовало этот шаг, как отступление от политики санкций, и отметило, что у "Газпрома" есть возможности сохранить поставки газа на уровне контрактных обязательств и без турбины.

При этом эксперты считают, что Кремль на фоне войны в Украине использует свои энергоресурсы как оружие и стремиться ослабить ЕС экономически.