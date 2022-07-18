Газпром оголосив форс-мажор з постачання газу до Європи через "Північний потік-1", - ЗМІ

Російський газовий монополіст компанія "Газпром" оголосила форс-мажорні обставини щодо постачання газу до Європи як мінімум одного великого споживача. Про це пише Reuters.

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Видання посилається на лист від "Газпрому", з яким йому вдалося ознайомитись 18 липня. У листі сказано, що російський монополіст не може виконувати свої зобов'язання щодо постачання через надзвичайні обставини, що не залежать від нього.

У листі також йдеться, що пункт про надзвичайні обставини вступив у вілу з 14 червня.

Джерело повідомило Reuters, що йдеться про постачання газу трубопроводом "Північний потік-1", який зараз перебуває в ремонті. У "Газпромі" листа поки що ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, 11 липня "Газпром" зупинив постачання газу по "Північному тому-1" для проведення технічних робіт. Очікується, що роботи буде завершено 21 липня.

Зупинці постачань газу "Північним потоком-1" передувало рішення Канадського уряду повернути росіянам турбіну компресорної станції "Портова", яка раніше була заарештована через санкції. Через арешт цієї турбіни в середині червня, а також проблеми з другою турбіною (яку за техрегламентом теж потрібно ремонтувати в Канаді) "Газпром" знизив прокачування газу по "Північному потоку-1" до 67 млн куб. м на добу за проектної потужності 167 млн куб. м. на добу.

Український уряд охарактеризував цей крок як відступ від політики санкцій і відзначив, що "Газпром" має можливість зберегти постачання газу на рівні контрактних зобов'язань і без турбіни.

При цьому експерти вважають, що Кремль на тлі війни в Україні використовує свої енергоресурси як зброю та прагне послабити ЄС економічно.