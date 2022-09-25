- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Германия договорилась о поставках газа и дизеля из ОАЭ
Германия и Объединенные Арабские Эмираты сегодня заключили соглашение.
Об этом сообщает AFP News Agency.
Соглашением предусмотрено, что ОАЭ будет поставлять Германии дизель и сжиженный газ.
"Министр промышленности Эмиратов Султан Ахмед Аль-Джабер назвал это "знаменательным новым соглашением", которое «укрепляет быстро растущее энергетическое партнерство между ОАЭ и Германией», когда он подписал сделку, свидетелем которой стал канцлер Олаф Шольц", - пишет издание.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Таким образом Берлин ищет новые источники энергии для замены российских поставок.
Напомним, что в рамках восьмого пакета санкций против России ЕС могут отключить от международной платежной системы SWIFT крупный российский государственный банк. Речь идет о Газпромбанке, через который проводятся расчеты за газ.