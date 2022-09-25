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Энергетика
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Германия договорилась о поставках газа и дизеля из ОАЭ

Германия договорилась о поставках газа и дизеля из ОАЭ
Фото: depositphotos

Германия и Объединенные Арабские Эмираты сегодня заключили соглашение. 

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Об этом сообщает AFP News Agency. 

Соглашением предусмотрено, что ОАЭ будет поставлять Германии дизель и сжиженный газ. 

"Министр промышленности Эмиратов Султан Ахмед Аль-Джабер назвал это "знаменательным новым соглашением", которое «укрепляет быстро растущее энергетическое партнерство между ОАЭ и Германией», когда он подписал сделку, свидетелем которой стал канцлер Олаф Шольц", - пишет издание. 

Таким образом Берлин ищет новые источники энергии для замены российских поставок.

Напомним, что  в рамках восьмого пакета санкций против России ЕС могут отключить от международной платежной системы SWIFT крупный российский государственный банк. Речь идет о Газпромбанке, через который проводятся расчеты за газ.