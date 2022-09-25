Німеччина домовилася про постачання газу та дизеля з ОАЕ

Німеччина та Об'єднані Арабські Емірати сьогодні уклали угоду.

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Про це повідомляє AFP News Agency.

Угодою передбачено, що ОАЕ постачатиме Німеччині дизель та скраплений газ.

"Міністр промисловості Еміратів Султан Ахмед Аль-Джабер назвав це "знаменною новою угодою", яка «зміцнює енергетичне партнерство між ОАЕ і Німеччиною, що швидко росте», коли він підписав угоду, свідком якої став канцлер Олаф Шольц", - пише видання.

Таким чином, Берлін шукає нові джерела енергії для заміни російських поставок.

Нагадаємо, що у рамках восьмого пакету санкцій проти Росії ЄС можуть відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT великий російський державний банк. Йдеться про Газпромбанк, через який проводяться розрахунки за газ.