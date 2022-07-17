- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Германия возобновляет работу 16 электростанций из-за нехватки российского газа
Из-за сокращений поставок энергоносителей из России, Германия возобновляет работу 16 электростанций на угле и нефти и продлит срок эксплуатации еще 11 электростанций, работающих на ископаемом топливе.
Об этом пишет DW.
"Германия возобновляет работу 16 неактивных электростанций на угле и нефти и продлит срок эксплуатации еще 11 на ископаемом топливе, несмотря на предварительные планы снизить выбросы углерода на национальном уровне", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По словам канцлера ФРГ, такой шаг вызван сокращением поставок энергоносителей из России из-за войны, которую она развязала против Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Горько то, что из-за агрессивного нападения России на Украину мы теперь вынуждены временно использовать некоторые электростанции, которые мы уже вывели из эксплуатации. Но это лишь на очень короткое время", - сказал канцлер.
Шольц заверил, что Германия не намерена отказываться от долгосрочных целей в сфере защиты климата, несмотря на угрозу энергетического кризиса.
"Наша цель остается неизменной – мы хотим быть одной из первых промышленно развитых стран, достигшей углеродной нейтральности", – подчеркнул Шольц.
По его словам, планы Германии достичь этого показателя к 2045 году не изменились.
Напомним, с 1 августа Германия прекращает закупку российского угля, а с 31 декабря откажется от российской нефти, что ознаменует серьезное изменение источника энергоснабжения страны.
Напомним, в связи с сокращением поставок российского газа Германия введет дополнительные меры по экономии голубого топлива. Согласно плану правительства, в целях экономии газа должно быть сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии.