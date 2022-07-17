Німеччина відновлює роботу 16 електростанцій через брак російського газу

Німеччина відновлює роботу 16 неактивних електростанцій на вугіллі та нафті та продовжить термін експлуатації ще 11 електростанцій, що працюють на викопному паливі.

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Про це пише DW.

"Німеччина відновлює роботу 16 неактивних електростанцій на вугіллі та нафті та продовжить термін експлуатації ще 11 на викопному паливі, попри попередні плани знизити викиди вуглецю на національному рівні", – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За словами канцлера ФРН, такий крок спричинений скороченням постачання енергоносіїв з Росії через війну, яку вона розв'язала проти України.

"Гірко те, що через брутальний напад Росії на Україну ми тепер змушені тимчасово використовувати деякі електростанції, які ми вже вивели з експлуатації. Але це лише на дуже короткий час", - сказав канцлер.

Шольц запевнив, що Німеччина не має наміру відмовлятися від довгострокових цілей у сфері захисту клімату, попри загрозу енергетичної кризи.

"Наша мета залишається незмінною– ми хочемо бути однією з перших промислово розвинених країн, що досягла вуглецевої нейтральності", – наголосив Шольц.

За його словами, плани Німеччини досягти цього показника до 2045 року не змінилися.

Зазначимо, з 1 серпня Німеччина припиняє закупівлю російського вугілля, а з 31 грудня відмовиться від російської нафти, що ознаменує серйозну зміну джерела енергопостачання країни.

Нагадаємо, у зв'язку із скороченням постачання російського газу Німеччина введе додаткові заходи для економії блакитного палива. Згідно з планом уряду, з метою економії газу має бути скорочено використання газу в промисловості та для виробництва електроенергії.