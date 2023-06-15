ГЭС уменьшили производство электроэнергии, по ремонту вывели блок АЭС: в Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме

По состоянию на 15 июня атомная генерация произвела почти половину потребленной электроэнергии. Украинские ГЭС производят меньше электроэнергии, чем планировалось, но система работает с резервом мощности. Генерация полностью покрывает потребности потребителей.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Причиной достаточной мощности является то, что вчера на одной из АЭС Украины вышел из ремонта энергоблок, прибавивший энергосистеме 1000 МВт мощности.

В ведомстве отметили, что в Украине продолжается самая масштабная за время независимости ремонтная кампания в энергетике и подготовка к новому отопительному сезону.

Чтобы минимизировать последствия подрыва Каховской ГЭС, гидрогенерации страны снизили электроэнергию. Днепрогэс-1 и Днепрогэс-2 работают с ограничениями, но специалисты уже ищут технические решения, позволяющие обеспечивать постоянную работу этих станций в условиях пониженного уровня воды. Остальные станции Днепровского каскада работают в плановом режиме.

Энергетики уже возобновляют электроснабжение потребителей на подтопленных территориях. В Херсонской области заживили 2 населенных пункта и более 800 потребителей, которые были отключены из-за подтопления. В Николаевской области заживили более 600 потребителей, 2 населенных пункта полностью, 2 – частично. В Николаевской области из-за подтопления остаются обесточенными 1 населенный пункт полностью и 7 – частично, в Херсонской области – 4 населенных пункта. В городе Херсон без света – более 14 тыс. потребителей.

В прифронтовых областях зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры из-за обстрелов в Донецкой и Сумской областях. На Харьковщине из-за обстрелов повреждены распределительные сети - без света остались более 9 тысяч потребителей.

Из-за предварительных обстрелов остается без света часть потребителей в Херсонской, Запорожской, Черниговской областях. Энергетики работают там, где это позволяет ситуация безопасности. В сутки удалось вернуть свет для почти 5 тысяч потребителей. Большинство из них – это абоненты в Сумской и Херсонской областях.

Напомним, в воскресенье, 11 июня, Украина оказала аварийную помощь польской энергосистеме, приняв излишки электроэнергии. Польша в дневные часы имела переизбыток электроэнергии, поэтому пригласила у стран-соседей помощи в потреблении. Таким образом, в Украину поступил дополнительный объем электроэнергии.