ГЕС зменшили виробництво електроенергії, з ремонту вивели блок АЕС: у Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі

Станом на 15 червня атомна генерація виробила майже половину спожитої електроенергії. Українські ГЕС виробляють менше електроенергії, ніж планувалось, але система працює з резервом потужності. Генерація повністю покриває потреби споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Причиною достатньої потужності є те, що вчора на одній з АЕС України вийшов з ремонту енергоблок, який додав енергосистемі 1000 МВт потужності.

У відомстві зазначили, що наразі в Україні триває наймасштабніша за часи незалежності ремонтна кампанія в енергетиці та підготовка до нового опалювального сезону.

Щоб мінімізувати наслідки підриву Каховської ГЕС, гідрогенерації країни зменшили електроенергію. Дніпрогес-1 та Дніпрогес-2 працюють з обмеженнями, але спеціалісти вже шукають технічні рішення, які дозволять забезпечувати сталу роботу цих станцій в умовах зниженого рівня води. Інші станції Дніпровського каскаду працюють у плановому режимі.

Енергетики вже відновлюють електропостачання для споживачів на підтоплених територіях. На Херсонщині заживили 2 населених пункти та понад 800 споживачів, які були відключені через підтоплення. На Миколаївщині заживили понад 600 споживачів, 2 населених пункти повністю, 2 – частково. Загалом у Миколаївській області через підтоплення залишаються знеструмленими 1 населений пункт повністю та 7 – частково, в Херсонській області – 4 населених пункти. У місті Херсон без світла - понад 14 тис. споживачів.

В прифронтових областях зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури через обстріли в Донецькій і Сумській областях. На Харківщині через обстріл пошкоджено розподільні мережі - без світла залишилися понад 9 тисяч споживачів.

Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Херсонській, Запорізькій, Чернігівській областях. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для майже 5 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти в Сумській та Херсонській областях.

Нагадаємо, в неділю, 11 червня, Україна надала аварійну допомогу польській енергосистемі, прийнявши надлишки електроенергії. Польща у денні години мала надлишок електроенергії, тому запросила у країн-сусідів допомоги у споживанні. Таким чином в Україну надійшов додатковий обсяг електроенергії.