Теплова генерація компенсує зниження потужності гідроелектростанцій - ДТЕК

Необхідність зменшити обсяги води, що скидаються в Каховське водосховище, призведе до зменшення потужностей гідроелектростанцій. Для того, щоб не застосовувати відключення електроенергії споживачам, недостача потужностей буде компенсовуватися збільшенням теплової генерації.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що система буде адаптуватися для зменшення водоскиду в водосховище і забезпечення достатньої потужності теплових електростанцій для балансування енергосистеми. Таким чином, недостачу виробництва електроенергії, яка виникає внаслідок зменшення роботи гідроелектростанцій, компенсують теплові станції, щоб запобігти відключенням споживачів.

Сахарук також підкреслив важливість роботи теплових електростанцій, які забезпечують балансування енергосистеми, особливо під час пікових навантажень. Він також закликав економити електроенергію у пікові години.

За його словами, загалом енергосистема збалансована, і особливих обмежень немає. Імпорт електроенергії надходить у невеликих обсягах. Він також зазначив, що відключення, які відбуваються, особливо в прифронтових і прикордонних районах, є точковими і не пов'язані з дефіцитом потужності.

Раніше НЕК "Укренерго" повідомила про зниження потужності гідроелектростанцій після підриву Каховської ГЕС для обмеження водозабору в Каховському водосховищі з метою зменшення затоплення, але підрив російськими окупантами Каховської ГЕС наразі не вплинув на стабільну роботу енергосистеми.

Також 7 червня 2023 року, з 20:00 до 23:00, енергосистема України зазнала аварійної допомоги від енергосистеми Румунії через недостатність загальної потужності для покриття вечірнього піку споживання.

НАЕК "Енергоатом" в свою чергу заявив, що намагатиметься скоротити ремонти блоків АЕС, які знаходяться відключені, щоб збільшити виробництво електроенергії, у зв'язку з можливим зменшенням виробітку гідроелектростанцій, пов'язаним з необхідністю накопичувати воду у водосховищах, розташованих вище Каховського водосховища.

1 червня з ремонту вже вивели енергоблок однієї з АЕС і він працює на повну потужність.

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