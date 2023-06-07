ГЕС змінюють режим роботи для зменшення затоплення - "Укренерго"

Гідроелектростанції в Україні змінюють режим роботи для зменшення обсягу води, яка поступає в Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Як зазначається, компанія разом з "Укргідроенерго" опрацьовує сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС.

Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію. Тому, в "Укренерго" просять розподіляти використання електроенергії упродовж дня і переносити користування потужними приладами з вечора на інші періоди доби.

Водночас "Укренерго" повернуло в роботу одну з магістральних ліній, яка була пошкоджена внаслідок масованої ракетної атаки ворога, що підвищило надійність живлення одразу кількох областей у центральному регіоні. Ремонти продовжуються на всіх енергооб’єктах.

"Експорт у Польщу здійснюється з 10 до 15 години, імпорт зі Словаччини - з 16 до 19 години. У вечірній пік споживання імпорт та експорт відсутні", - повідомили у компанії.

Внаслідок обстрілів росіян є пошкодження мереж обленерго на Сумщині. Також ворог обстріляв територію однієї з електростанцій на Донеччині, станція працює. Нових пошкоджень у магістральних мережах немає.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Наразі відомо проруйнування 16 затворів і будівлі Каховської ГЕСвнаслідок підриву російськими окупантами, є загроза підтоплення енергооб’єктів.