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ГЭС меняют режим работы для уменьшения затопления - "Укрэнерго"
Гидроэлектростанции в Украине меняют режим работы для уменьшения объема поступающей воды в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
Как отмечается, компания вместе с "Укргидроэнерго" прорабатывает сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий разрушения Каховской ГЭС.
Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Из-за длительных ремонтов на многих энергоблоках ТЭС, а также некоторых АЭС, в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, производящих электроэнергию. Поэтому в "Укрэнерго" просят распределять использование электроэнергии в течение дня и переносить пользование мощными приборами с вечера на другие периоды суток.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время "Укрэнерго" вернуло в работу одну из магистральных линий, которая была повреждена в результате массированной ракетной атаки врага, что повысило надежность питания сразу нескольких областей в центральном регионе. Ремонты продолжаются на всех энергообъектах.
"Экспорт в Польшу осуществляется с 10:00 до 15:00, импорт из Словакии - с 16:00 до 19:00. В вечерний пик потребления импорт и экспорт отсутствуют", - сообщили в компании.
В результате обстрелов россиян есть повреждение сетей облэнерго на Сумщине. Также враг обстрелял территорию одной из электростанций в Донецкой области, станция работает. Новых повреждений в магистральных сетях нет.
Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.
Сейчас известно о разрушении 16 затворов и здания Каховской ГЭС в результате подрыва российскими оккупантами, есть угроза подтопления энергообъектов.