ГЭС меняют режим работы для уменьшения затопления - "Укрэнерго"

Гидроэлектростанции в Украине меняют режим работы для уменьшения объема поступающей воды в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается, компания вместе с "Укргидроэнерго" прорабатывает сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий разрушения Каховской ГЭС.

Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Из-за длительных ремонтов на многих энергоблоках ТЭС, а также некоторых АЭС, в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, производящих электроэнергию. Поэтому в "Укрэнерго" просят распределять использование электроэнергии в течение дня и переносить пользование мощными приборами с вечера на другие периоды суток.

В то же время "Укрэнерго" вернуло в работу одну из магистральных линий, которая была повреждена в результате массированной ракетной атаки врага, что повысило надежность питания сразу нескольких областей в центральном регионе. Ремонты продолжаются на всех энергообъектах.

"Экспорт в Польшу осуществляется с 10:00 до 15:00, импорт из Словакии - с 16:00 до 19:00. В вечерний пик потребления импорт и экспорт отсутствуют", - сообщили в компании.

В результате обстрелов россиян есть повреждение сетей облэнерго на Сумщине. Также враг обстрелял территорию одной из электростанций в Донецкой области, станция работает. Новых повреждений в магистральных сетях нет.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Сейчас известно о разрушении 16 затворов и здания Каховской ГЭС в результате подрыва российскими оккупантами, есть угроза подтопления энергообъектов.