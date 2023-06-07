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Підрив Каховської ГЕС: без світла залишилося 20 тис людей, затопило майже 130 підстанцій
Через руйнування Каховської ГЕС та спричинену повінь станом на 7 червня без світла залишилися 20 тисяч споживачів у Херсонській області. В самому Херсоні підтоплено 129 трансформаторних підстанцій і насосна станція Херсонської ТЕЦ. У Миколаївській області вода затопила дві сонячні електростанції.
Про це повідомляють у Міністерстві енергетики України.
Попри це, енергосистема країни працює стабільно, дефіциту електроенергії немає. Основні потужності Херсонської теплоелектроцентралі поки знаходяться поза межами зони ризику.
Підрив Каховської ГЕС у може спричинити у майбутньому труднощі із заживленням та налагодженням стабільного електропостачання для споживачів прилеглих територій після їх деокупації.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Що стосується ситуації на ЗАЕС, то її постійно моніторять експерти Енергоатому.
Згідно з повідомленням, прямої загрози через підрив Каховської ГЕС для окупованої електростанції наразі немає.
У Міненерго повідомляють, що через постійні обстріли у Донецькій області знеструмлено 7 населених пунктів. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.
Щоб зменшити обсяг води, яка надходить в Каховське водосховище і мінімізувати подальше затоплення, гідроелектростанції в Україні змінюють режим роботи.
Відомо про руйнування 16 затворів і будівлі Каховської ГЕС внаслідок підриву російськими окупантами, є загроза підтоплення енергооб’єктів.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.