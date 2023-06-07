Підрив Каховської ГЕС: без світла залишилося 20 тис людей, затопило майже 130 підстанцій

Через руйнування Каховської ГЕС та спричинену повінь станом на 7 червня без світла залишилися 20 тисяч споживачів у Херсонській області. В самому Херсоні підтоплено 129 трансформаторних підстанцій і насосна станція Херсонської ТЕЦ. У Миколаївській області вода затопила дві сонячні електростанції.

Про це повідомляють у Міністерстві енергетики України.

Попри це, енергосистема країни працює стабільно, дефіциту електроенергії немає. Основні потужності Херсонської теплоелектроцентралі поки знаходяться поза межами зони ризику.

Підрив Каховської ГЕС у може спричинити у майбутньому труднощі із заживленням та налагодженням стабільного електропостачання для споживачів прилеглих територій після їх деокупації.

Що стосується ситуації на ЗАЕС, то її постійно моніторять експерти Енергоатому.

Згідно з повідомленням, прямої загрози через підрив Каховської ГЕС для окупованої електростанції наразі немає.

У Міненерго повідомляють, що через постійні обстріли у Донецькій області знеструмлено 7 населених пунктів. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Щоб зменшити обсяг води, яка надходить в Каховське водосховище і мінімізувати подальше затоплення, гідроелектростанції в Україні змінюють режим роботи.

Відомо про руйнування 16 затворів і будівлі Каховської ГЕС внаслідок підриву російськими окупантами, є загроза підтоплення енергооб’єктів.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.