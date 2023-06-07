Подрыв Каховской ГЭС: без света осталось 20 тыс человек, затопило около 130 подстанций

Из-за разрушения Каховской ГЭС и наводнения на 7 июня без света остались 20 тысяч потребителей в Херсонской области. В самом Херсоне подтоплены 129 трансформаторных подстанций и насосная станция Херсонской ТЭЦ. В Николаевской области вода затопила две солнечные электростанции.

Об этом сообщается в Министерстве энергетики Украины.

Тем не менее, энергосистема страны работает стабильно, дефицита электроэнергии нет. Основные мощности Херсонской теплоэлектроцентрали пока находятся вне зоны риска.

Подрыв Каховской ГЭС может повлечь за собой трудности с заживлением и налаживанием стабильного электроснабжения для потребителей близлежащих территорий после их деоккупации.

Что касается ситуации на ЗАЭС, то ее постоянно мониторят эксперты Энергоатома.

Согласно сообщению, прямой угрозы из-за подрыва Каховской ГЭС для оккупированной электростанции пока нет.

В Минэнерго сообщают, что из-за постоянных обстрелов в Донецкой области обесточены 7 населенных пунктов. В результате предварительных обстрелов без света остается также часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

Чтобы уменьшить объем воды, поступающей в Каховское водохранилище и минимизировать дальнейшее затопление, гидроэлектростанции в Украине изменяют режим работы.

Известно о разрушении 16 затворов и здании Каховской ГЭС в результате подрыва российскими оккупантами, есть угроза подтопления энергообъектов.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.