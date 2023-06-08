Тепловая генерация компенсирует снижение мощности гидроэлектростанций - ДТЭК

Необходимость уменьшить объемы сбрасываемой воды в Каховское водохранилище приведет к уменьшению мощностей гидроэлектростанций. Для того чтобы не применять отключение электроэнергии потребителям, недостача мощностей будет компенсироваться увеличением тепловой генерации.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что система будет адаптироваться для уменьшения водосброса в водохранилище и обеспечения достаточной мощности тепловых электростанций для балансировки энергосистемы. Таким образом, недостачу производства электроэнергии, возникающей вследствие уменьшения работы гидроэлектростанций, компенсируют тепловые станции, чтобы предотвратить отключение потребителей.

Сахарук также подчеркнул важность работы тепловых электростанций, обеспечивающих балансировку энергосистемы, особенно во время пиковых нагрузок. Он также призвал экономить электроэнергию в пиковые часы.

По его словам, в целом энергосистема сбалансирована, и особых ограничений нет. Импорт электроэнергии поступает в небольших объемах. Он также отметил, что происходящие отключения, особенно в прифронтовых и приграничных районах, являются точечными и не связаны с дефицитом мощности.

Ранее НЭК "Укрэнерго" сообщила о снижении мощности гидроэлектростанций после подрыва Каховской ГЭС для ограничения водозабора в Каховском водохранилище с целью уменьшения затопления, но подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС не повлиял на стабильную работу энергосистемы.

Также 7 июня 2023 года, с 20:00 до 23:00, энергосистема Украины испытала аварийную помощь от энергосистемы Румынии из-за недостаточности общей мощности для покрытия вечернего пика потребления.

НАЭК "Энергоатом" в свою очередь заявил, что будет пытаться сократить ремонты блоков АЭС, которые находятся отключены, чтобы увеличить производство электроэнергии, в связи с возможным уменьшением выработки гидроэлектростанций, связанным с необходимостью накапливать воду в водохранилищах, расположенных выше Каховского водохранилища.

1 июня из ремонта уже вывели энергоблок одной из АЭС и работает на полную мощность.

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