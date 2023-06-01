Света станет больше: энергетики отремонтировали энергоблок АЭС

По состоянию на 1 июня дефицита электроэнергии в энергосистеме нет, поскольку по ремонту вывели энергоблок одной из АЭС и он работает на полную мощность. Ночная атака россиян также не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре.

Экспорт электроэнергии в настоящее время не происходит, сообщили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что в настоящее время производимой электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей населения. Однако из-за постоянных обстрелов прифронтовых областей без света осталась часть потребителей в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях. В Херсоне после ночных обстрелов без света 7 тыс. абонентов

Также без света остается часть потребителей в Запорожской и Сумской областях. В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 11 населенных пунктов.

В сутки ремонтные бригады вернули свет для 33 тыс. потребителей. Большинство из них – это абоненты в Днепропетровской и Донецкой областях.

Напомним, на 31 мая ситуация с генерацией и потреблением электроэнергии в Украине была стабильной. Энергетики вернули свет почти 2 миллионам потребителей, оставшихся без света 30 мая из-за чрезвычайной ситуации.

Во вторник, 30 мая, из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла у оператора системы передачи электроэнергии, произошла рассинхронизация энергосистемы. В результате без света одновременно остались почти 2 миллиона абонентов в 12 областях. Это самое большое количество одновременно обесточенных потребителей начиная с февраля.