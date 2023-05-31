В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме: без света часть потребителей в ряде областей

По состоянию на 31 мая ситуация с генерацией и потреблением электроэнергии в Украине стабильная. Энергетики вернули свет почти 2 млн потребителей, которые остались без света 30 мая из-за чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Однако из-за вражеского террора прифронтовых территорий, в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 26 населенных пунктов, без света остались 12,3 тыс. потребителей.

Также в результате обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

В то же время из-за непогоды обесточены 12 населенных пунктов в Запорожской области.

За сутки удалось вернуть свет для 18,6 тысяч потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Запорожской областях.

"Ситуация с генерацией и потреблением электроэнергии стабильна. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита в системе нет. Отключения не планируются", - говорится в сообщении.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону проходит масштабная ремонтная кампания объектов генерации и сетей.

Также за сутки объем газа в хранилищах вырос на 22,2 миллиона кубометров. Запасы голубого топлива достаточны – составляют более 9,5 миллиарда кубических метров.

Напомним, во вторник, 30 мая, из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла у оператора системы передачи электроэнергии, произошла рассинхронизация энергосистемы. В результате без света одновременно остались почти 2 миллиона абонентов в 12 областях. Это самое большое количество одновременно обесточенных потребителей начиная с февраля.

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