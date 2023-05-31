У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі: без світла частина споживачів у низці областей

Станом на 31 травня ситуація з генерацією та споживанням електроенергії в Україні стабільна. Енергетики повернули світло майже 2 мільйонам споживачів, які залишилися без світла 30 травня через надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Проте через ворожий терор прифронтових територій у Донецькій області через бойові дії знеструмлено 26 населених пунктів, без світла залишилися 12,3 тис. споживачів.

Також внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Водночас через негоду знеструмлено 12 населених пунктів у Запорізькій області.

За добу вдалося повернути світло для 18,6 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.

"Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі немає. Відключення не плануються", - йдеться у повідомленні.

У межах підготовки до нового опалювального сезону триває масштабна ремонтна кампанія об’єктів генерації та мереж.

Також за добу обсяг газу у сховищах зріс на 22,2 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива достатні - складають понад 9,5 мільярда метрів кубічних.

Нагадаємо, у вівторок, 30 травня, через надзвичайну ситуацію, яка сталася у оператора системи передачі електроенергії, відбулася розсинхронізація енергосистеми. Внаслідок чого без світла одночасно залишилися майже 2 мільйони абонентів у 12 областях. Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого.

Фото: ua.depositphotos.com