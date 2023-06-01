Світла стане більше: енергетики відремонтували енергоблок АЕС

Станом на 1 червня дефіциту електроенергї в енергосистемі немає, оскільки з ремонту вивели енергоблок однієї з АЕС і він працює на повну потужність. Нічна атака росіян також не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі.

Експорт електроенергії наразі не відбувається, повідомили в Міненерго.

У відомстві зазначили, що наразі виробленої електроенергії достатньо для забезпечення потреб населення. Проте, через постійні обстріли прифронтових областей без світла залишилася частина споживачів у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській областях. У Херсоні після нічних обстрілів без світла 7 тис. абонентів

Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій та Сумській областях. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 11 населених пунктів.

За добу ремонтні бригади повернули світло для 33 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Нагадаємо, станом на 31 травня ситуація з генерацією та споживанням електроенергії в Україні була стабільною. Енергетики повернули світло майже 2 мільйонам споживачів, які залишилися без світла 30 травня через надзвичайну ситуацію.

У вівторок, 30 травня, через надзвичайну ситуацію, яка сталася у оператора системи передачі електроенергії, відбулася розсинхронізація енергосистеми. Внаслідок чого без світла одночасно залишилися майже 2 мільйони абонентів у 12 областях. Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого.