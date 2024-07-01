Горячий сезон на топливном рынке: какими будут цены на АЗС в июле

Оптовые цены на бензин, дизтопливо и автогаз растут из-за подорожания нефти и сезонного роста потребления топлива в мире. Драйверы роста оказались сильнее того, что повышения акцизов на топливо не произошло. Хотя на этой неделе не стоит ожидать существенных изменений на стелах АЗС поближе к концу месяца удорожание в опте отразится в розничном сегменте.

Цены на нефть в течение недели оставались относительно стабильными. В конце недели они несколько снизились из-за низкого потребления топлива в США. В то же время инфляционные данные за май увеличили вероятность того, что ФРС пойдет на снижение процентных ставок в этом году. На нефтяные цены на прошлой неделе (24-30 июня) также серьезно повлиял рост геополитического напряжения на Ближнем Востоке. Напряжение между Израилем и ливанской Хезболлой вызвало у инвесторов опасения, что война может коснуться и других стран, в том числе крупного производителя нефти Иран.

По состоянию на вечер пятницы 28 июня по сравнению с предыдущим днем августовские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,26/баррель до $85/баррель, а июльские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate подешевели на $0,20/барр. $81,54/баррель. За неделю фьючерсы Brent выросли на 0,02%, а WTI снизились на 0,2%. В июне обе марки нефти подорожали примерно на 6%.

Аналитики прогнозируют, что во втором полугодии 2024 по сравнению с первым полугодием цены на нефть не будут существенно меняться. Большинство аналитиков прогнозирует, что средняя цена нефти марки Brent в 2024 году составит $83,93/баррель, что ниже консенсуса-прогноза в мае, который был на уровне $84,01/баррель. Июньский прогноз среднегодовой цены на WTI составил $79,72, что выше майского показателя $79,56 доллара за баррель.

Оптовые цены на бензин и дизель продолжают расти

По данным консалтингового агентства "Нафторынок" по состоянию на 28 июня по сравнению с 21 июня оптовая цена дизтоплива увеличилась на 0,23 грн/л до 44,97 грн/л, что является самым высоким с 22 апреля.

Удорожание дизеля было вызвано повышением дизельных котировок в Европе, которое усилилось в конце недели. Так, в четверг 27 июня спотовая стоимость дизтоплива по северо-западным направлениям выросла на $12-13/тонна до $796-807/тонна, а в портах Средиземного моря на $9-10/тонна до $796-809/тонна. В целом за неделю подорожание по обоим направлениям составило $5-9/тонна.

Цена импорта дизтоплива в Украину автопартиями составила $886/тонна за неполную третью декаду июня, а по железной дороге — $932/тонна. На внутреннем рынке предложения начинались с 42,60-43,20 грн/л в украинских портах, с повышением цены до 44,20 грн/л в Одесской области. В западном направлении цены объявляли от 43,90-44,20 грн/л в Черновицкой и Волынской областях, а во Львовской и Закарпатской областях - от 44,20-44,50 грн/л.

Оптовые цены на бензин в течение прошлой недели также росли. По состоянию на 28 июня по сравнению с 21 июня средняя цена А-92 выросла на 0,03 грн/л по отношению к 46,25 грн/л, а средняя цена А-95 выросла на 0,10 грн/л до 47,80 грн/л .

Цена импортного бензина А-95 на южной границе в Одесской области выросла на 0,30 грн/л и начиналась с 45,50 грн/л. На юго-западной границе в Черновицкой области цена А-95 начиналась с 46,50 грн/л, а во Львовской области предложения стартовали с 46,45 грн/л.

На прошлой неделе стоимость топлива на АЗС менялась разнонаправленно. Средняя цена дизтоплива продолжила расти после длительного периода понижения. На отдельных станциях группы "Приват" цена бензина и дизтоплива изменялась в пределах 1 грн/л как к росту, так и к снижению. Региональный оператор Днепропетровской области RLS увеличил цену дизтоплива на 0,50 грн/л до 50,80 грн/л.

По состоянию на 28 июня средняя цена дизтоплива составляла 52,36 грн/л, а средняя цена бензина А-95 составляла 56,64 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, из-за того, что повышение акциза на топливо не состоялось, ценовое напряжение на топливном рынке несколько снизилось. Но потенциал к удорожанию бензина и дизтоплива сохранился из-за роста цен на нефть и котировок в ЕС. Из-за этих факторов оптовая цена на дизтопливо за последние две недели выросла на 2 грн/л.

Бизнесмен говорит, что на прошлой неделе отдельные сети-дискаунтеры уже увеличивали розничные цены в пределах 50 коп./л. На этой неделе тренд продолжится у других дискаунтеров. А вот маркетмейкеры удержать цену, но впоследствии повысят на 1 грн/л.

В любом случае будет повышение цен. Сначала топливо будет дорожать на мелких сетях АЗС, а впоследствии в июле цены на стелах поднимут крупные общенациональные сети. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Он также отмечает, что в июле потребление топлива вырастет по отношению к маю и июню, но все равно оно будет ниже показателя прошлого года на 10-15%.

Таким образом, на следующей неделе следует ожидать удорожания бензина и дизтоплива в пределах 0,5 грн/л на АЗС небольших региональных сетей, а в июле цены вырастут на 1 грн/л в крупных сетях .

Оптовая цена на автогаз растет после длительного падения

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан говорит, что в июле оптовые цены будут расти из-за роста цен в Европе, связанного с сезонным ростом потребления. За прошедшую неделю оптовая цена автогаза уже выросла на 1000 грн/тонна, что соответствует значению 0,50 грн/л. На этой неделе цена в группе может вырасти еще на 1000–1500 грн/тонна.

Рост оптовых цен пока не отразится на рознице. Для того чтобы отреагировала розница должно пройти минимум 2 недели. Однако ближе к концу месяца мы ожидаем рост цен на АЗС пропорционально удорожанию топлива в опте. Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Таким образом цены на автогаз на АЗС на этой неделе останется без изменений, а к концу июля она вырастет пропорционально росту цены в опте.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 59,99 55,99 27,99 WOG 59,99 55,99 27,98 Socar 60,99 56,99 27,99 Motto 52,98 49,98 25,28 БРСМ-Нефть 53,29 50,49 24,29

Данные: приложения сетей АЗС.