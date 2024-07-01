Гарячий сезон на паливному ринку: якими будуть ціни на АЗС в липні

Гуртові ціни на бензин, дизпальне та автогаз зростають через здорожчання нафти та сезонне зростання споживання пального у світі. Драйвери зростання виявились сильнішими за те, що підвищення акцизів на пальне не відбулося. Хоча на цьому тижні не варто чекати суттєвих змін на стелах АЗС ближче до кінця місяця здорожчання в гурті відобразиться в роздрібному сегменті.

Ціни на нафту протягом тижня залишались відносно стабільними. Наприкінці тижня вони дещо знизились, через низьке споживання пального в США. Водночас інфляційні дані за травень збільшили ймовірність того що ФРС піде на зниження відсоткових ставок у цьому році. На нафтові ціни протягом минулого тижня (24-30 червня) також серйозно вплинуло зростання геополітичної напруги на Близькому Сході. Напруга між Ізраїлем та ліванською Хезболлою викликала в інвесторів побоювання, що війна може зачепити й інші країни, в тому числі великого виробника нафти Іран.

Станом на вечір п’ятниці 28 червня порівняно з попереднім днем серпневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,26/барель до $85/барель, а липневі ф’ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate здешевшали на $0,20/барель до $81,54/барель. За тиждень ф’ючерси Brent зросли на 0,02%, а WTI знизились на 0,2%. Протягом червня обидві марки нафти здорожчали приблизно на 6%.

Аналітики прогнозують, що у другому півріччі 2024 року порівняно з першим півріччям ціни на нафту не будуть суттєво мінятися. Більшість аналітиків прогнозує, що середня ціна нафти марки Brent у 2024 році складе $83,93/барель, що нижче за консенсус-прогноз у травні, що був на рівні $84,01/барель. Червневий прогноз середньорічної ціни на WTI склав $79,72, що вище травневого показника $79,56 долара за барель.

Гуртові ціни на бензин та дизель продовжують зростати

За даними консалтингового агентства “Нафторинок” станом на 28 червня порівняно з 21 червня гуртова ціна дизпалива збільшилася на 0,23 грн/л до 44,97 грн/л, що є найвищим значенням з 22 квітня.

Здорожчання дизелю було викликано підвищенням дизельних котирувань у Європі, яке посилилось наприкінці тижня. Так у четвер 27 червня спотова вартість дизпалива за північно-західними напрямками зросла на $12-13/тонну до $796-807/тонна, а в портах Середземного моря на $9-10/тонна до $796-809/тонна. Загалом за тиждень подорожчання за обома напрямками склало $5-9/тонна.

Ціна імпорту дизпалива в Україну автопартіями склала $886/тонна за неповну третю декаду червня, а залізницею — $932/тонна. На внутрішньому ринку пропозиції розпочинались від 42,60-43,20 грн/л в українських портах, з підвищенням ціни до 44,20 грн/л в Одеській області. На західному напрямку ціни оголошували від 43,90-44,20 грн/л у Чернівецькій і Волинській областях, а у Львівській та Закарпатській областях — від 44,20-44,50 грн/л.

Гуртові ціни на бензин протягом минулого тижня також зростали. Станом на 28 червня порівняно з 21 червня середня ціна А-92 зросла на 0,03 грн/л щодо до 46,25 грн/л, а середня ціна А-95 зросла 0,10 грн/л до 47,80 грн/л.

Ціна імпортного бензину А-95 на південному кордоні, в Одеській області зросла на 0,30 грн/л та починалась з 45,50 грн/л. На південно-західному кордоні в Чернівецькій області ціна А-95 починалась від 46,50 грн/л, а у Львівській області пропозиції стартували з 46,45 грн/л.

На минулому тижні вартість пального на АЗС змінювалася різноспрямовано. Середня ціна дизпального продовжила зростати після тривалого періоду зниження. На окремих станціях групи “Приват” ціна бензину та дизпалива змінювалась в межах 1 грн/л як до зростання, так і до зниження. Регіональний оператор Дніпропетровщини RLS збільшив ціну дизпального на 0,50 грн/л до 50,80 грн/л.

Станом на 28 червня середня ціна дизпального складала 52,36 грн/л, а середня ціна бензину А-95 складала 56,64 грн/л.

За словами засновника групи компаній “Прайм” Дмитра Льоушкіна, через те що підвищення акцизу на пальне не выдбулось, цінова напруга на паливному ринку дещо знизилась. Але потенціал до здорожчання бензину та дизпалива зберігся через зростання ціни на нафту та котирувань в ЄС. Через ці фактори гуртова ціна на дизпаливо за останні два тижні зросла на 2 грн/л.

Бізнесмен каже, що на минулому тижні окремі мережі-дискаунтери вже збільшували роздрібні ціни в межах 50 коп./л. На цьому тижні тренд продовжиться в інших дискаунтерів. А от маркетмейкери мають можливість втримати ціну, але згодом підвищать на 1 грн/л.

В будь-якому випадку буде підвищення цін. Спочатку пальне буде дорожчати на дрібних мережах АЗС, а згодом в липні ціни на стелах підіймуть великі загальнонаціональні мережі Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Він також зазначає, що у липні споживання пального зросте відносно травня та червня, але все одно воно буде нижчим за показник минулого року на 10-15%.

Таким чином, на наступному тижні варто очікувати здорожчання бензину та дизпалива в межах 0,5 грн/л на АЗС невеликих регіональних мереж, а протягом липня ціни зростуть на 1 грн/л у великих мережах .

Гуртова ціна на автогаз зростає після тривалого падіння

Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан говорить, що в липні гуртові ціни будуть рости через зростання цін в Європі, яке пов’язане з сезонним зростанням споживання. За минулий тиждень гуртова ціна автогазу вже зросла на 1000 грн/тонна, що відповідає значенню 0,50 грн/л. На цьому тижні ціна в гурті може зрости ще на 1000-1500 грн/тонна.

Зростання гуртових цін поки не вплине на роздріб. Для того, щоб роздріб відреагував повинно пройти мінімум 2 тижні. Проте ближче до кінця місяця ми очікуємо здорожчання цін на АЗС відповідно до здорожчання пального в гурті Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Таким чином ціни на автогаз на АЗС на цьому тижні залишиться без змін, а до кінця липня вона зросте пропорційно до зростання ціни в гурті.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 59,99 55,99 27,99 WOG 59,99 55,99 27,98 Socar 60,99 56,99 27,99 Motto 52,98 49,98 25,28 БРСМ-Нафта 53,29 50,49 24,29

Дані: застосунки мереж АЗС.