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Государственные монополии готовят повышение тарифов: Чего ждать украинцам в 2025 году
НКРЭКУ готовит ряд решений, которые существенно поднимут тарифы на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" и транспортировки газа Оператором ГТС. Кроме этого готовится повышение тарифов на перевозку грузов для "Укрзализныци" В обоих случаях решение призвано улучшить финансовое состояние государственных монополий, хотя Укрзализныця и так прибыльна с 2022 года, когда тарифы подняли на рекордные +70%, а затем за счет открытия портов объемы перевозок существенно выросли.
В конце 2024 года в СМИ начали появляться сообщения о том, что ряд государственных монополий представили или намерены представить проекты нормативных документов по повышению своих тарифов. Так, 13 ноября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект роста тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 26% (с 529 до 665 грн/МВт∙ч). В тот же день НКРЭКУ одобрила проект роста тарифа ООО "Оператор ГТС Украины" на транспортировку газа сразу на 305% — со 124 до 503 грн/тыс куб. м.
Вскоре СМИ обнародовали информацию о том, что свои тарифы на грузовые перевозки намерен увеличить государственный транспортный монополист "Укрзализныця" — на 37%.
То есть, на фоне продолжающихся экономических трудностей и войны три монопольных государственных компании Украины — "Укрэнерго", "Укрзализныця" и Оператор ГТС — объявили о намерениях повысить тарифы на свои услуги в 2025 году. Это вызывает серьезные опасения по поводу роста стоимости жизни для граждан и ведения бизнеса в Украине. Похоже, что государственные монополисты никоим образом не пытались оптимизировать собственные расходы, увеличить свою собственную эффективность или привлечь внешнюю помощь, а просто переводят решение накопившихся проблем на украинцев путем повышения тарифов, которое выльется в увеличение цен на все товары и услуги.
Почему тарифы повышают и можно ли этого избежать
Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко говорит, что повышение тарифов для "Укрэнерго" является вынужденным шагом, на который власти идут из-за значительных долгов этой государственной компании. По состоянию на декабрь 2024 года "Укрэнерго" задолжает государственному предприятию "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") 27 млрд гривен в рамках выполнения своих обязательств перед "зеленой" генерацией. А долги "Укрэнерго" на балансирующем рынке составляют еще 17 млрд. гривен. Нардеп отмечает, что главная причина накопления многомиллиардных долгов – несовершенство модели рынка электроэнергии.
Вместе с этим Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) в конце ноября направил письмо правительству и НКРЭКУ, с просьбой не повышать тарифы на передачу электроэнергии, поскольку это может стать угрозой для экономики воюющей страны.
"По нашему мнению, такой рост необоснован и создает серьезную угрозу для украинской экономики. В текущих условиях войны дополнительная финансовая нагрузка более 13 млрд грн вместе с другими неблагоприятными факторами могут иметь тяжелые последствия для украинской экономики, включая прекращение деятельности многих предприятий, которые является основой для поддержки Вооруженных сил Украины, населения и будущего восстановления страны", — говорится в обращении.
Авторы письма предлагают оптимизировать расходы "Укрэнерго" и отмечают, что потенциал к сокращению расходов в "Укрэнерго" существенный. Кроме того, ICC Ukraine предлагает рассмотреть возможность реструктуризации тела кредитов и частичную капитализацию процентов по ним, что позволит отсрочить платежи на период после окончания военного положения.
Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечает, что повышение тарифов для "Укрэнерго" и Оператора ГТС вряд ли сможет решить проблемы государственных компаний, равно как не могло это сделать и в предыдущие периоды.
Эксперт отмечает, что повышение тарифов следует остановить. Вместо этого стоит провести аудит государственных монополий, чтобы понять, как эти компании тратят средства, а уже после этого можно будет принимать решение о пересмотре тарифов.
Сомнение у экспертного сообщества и парламентариев вызывают также тарифы "Укрзализныци". По мнению главы подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Мусы Магомедова, тарифы, которые сейчас устанавливает "Укрзализныця", устанавливаются непрозрачно и не базируются на реальных экономических показателях .
"Из-за отсутствия управленческого учета невозможно определить настоящую себестоимость перевозок. Это позволяет менеджменту "Укрзализныци" манипулировать "убыточностью" грузов, чтобы оправдывать постоянное повышение тарифов, которые в долларах США уже значительно превышают уровень довоенного периода", — считает Магомедов.
По его словам, для обеспечения прозрачности тарифов и предотвращения злоупотреблений монопольным положением нужно создать Национальную комиссию регулирования транспорта, которая обеспечит справедливое тарифообразование, которое не будет зависеть от внутренних решений государственного монополиста.
В следующем году вырастут цены на все
Государственные монополисты "Укрэнерго", "Укрзализныця" и "Оператор ГТС" контролируют критически важные сектора — энергетику, железнодорожные перевозки и газоснабжение. В то же время, логистика энергии, газа и товаров — это основа любой экономики. Если цены на доставку растут, это автоматически увеличивает затраты на производство и транспортировку всех товаров.
По словам Попенко, тарифы на транспортировку электроэнергии и газа заложены почти во все товары и услуги, которые есть в Украине. И энергетическая составляющая в определенных видах товаров может достигать 40-50%, как это, например, происходит при расчетах тарифов для водоканалов. Так что любое повышение тарифов на транспортировку электроэнергии или газ повлияет на рядовых граждан.
"Это однозначно приведет к тому, что украинцы будут платить больше за товары или услуги", — говорит эксперт.
Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны потребительские цены уже выросли более чем на 30% и ничто не остановит этот рост в дальнейшем, особенно, если будет продолжаться повышение тарифов. другие важные вещи – медицину, образование, питание.
Повышение тарифов просто заставит бизнес закладывать повышение цен в цене товаров, что неизбежно приведет к росту инфляции. Буквально все сферы зависят от тарифов государственных монополий, а результат их поднятия означает большие расходы на базовые товары для граждан, а для предпринимателей — дополнительные расходы на ведение бизнеса. Просто напомним – "Укрэнерго" получит +26% от тарифа на передачу электроэнергии, а "Оператор ГТС" +305%.
По данным Государственной службы статистики, за октябрь в Украине цены на потребительском рынке выросли на 1,8%, а с начала года – на 8,4%. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение цен, которое обостряется из-за возможных перебоев с энергоснабжением в результате российских обстрелов. И на этом фоне государственные монополии, от которых зависят все сферы, увеличивают тарифы, что ускорит рост цен и уменьшение способностей граждан и бизнеса.