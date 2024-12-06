Государственные монополии готовят повышение тарифов: Чего ждать украинцам в 2025 году

НКРЭКУ готовит ряд решений, которые существенно поднимут тарифы на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" и транспортировки газа Оператором ГТС. Кроме этого готовится повышение тарифов на перевозку грузов для "Укрзализныци" В обоих случаях решение призвано улучшить финансовое состояние государственных монополий, хотя Укрзализныця и так прибыльна с 2022 года, когда тарифы подняли на рекордные +70%, а затем за счет открытия портов объемы перевозок существенно выросли.

В конце 2024 года в СМИ начали появляться сообщения о том, что ряд государственных монополий представили или намерены представить проекты нормативных документов по повышению своих тарифов. Так, 13 ноября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект роста тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 26% (с 529 до 665 грн/МВт∙ч). В тот же день НКРЭКУ одобрила проект роста тарифа ООО "Оператор ГТС Украины" на транспортировку газа сразу на 305% — со 124 до 503 грн/тыс куб. м.

Вскоре СМИ обнародовали информацию о том, что свои тарифы на грузовые перевозки намерен увеличить государственный транспортный монополист "Укрзализныця" — на 37%.

То есть, на фоне продолжающихся экономических трудностей и войны три монопольных государственных компании Украины — "Укрэнерго", "Укрзализныця" и Оператор ГТС — объявили о намерениях повысить тарифы на свои услуги в 2025 году. Это вызывает серьезные опасения по поводу роста стоимости жизни для граждан и ведения бизнеса в Украине. Похоже, что государственные монополисты никоим образом не пытались оптимизировать собственные расходы, увеличить свою собственную эффективность или привлечь внешнюю помощь, а просто переводят решение накопившихся проблем на украинцев путем повышения тарифов, которое выльется в увеличение цен на все товары и услуги.

Почему тарифы повышают и можно ли этого избежать

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко говорит, что повышение тарифов для "Укрэнерго" является вынужденным шагом, на который власти идут из-за значительных долгов этой государственной компании. По состоянию на декабрь 2024 года "Укрэнерго" задолжает государственному предприятию "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") 27 млрд гривен в рамках выполнения своих обязательств перед "зеленой" генерацией. А долги "Укрэнерго" на балансирующем рынке составляют еще 17 млрд. гривен. Нардеп отмечает, что главная причина накопления многомиллиардных долгов – несовершенство модели рынка электроэнергии.

У нас за пять лет работы рынка сформировались огромные долги. Правительство и профильный комитет делают вид, что все нормально. Вместо того чтобы разобраться что не так с рынком, они увеличивают тарифы. Пока те, кто не затрагивает непосредственно население, но это ляжет на промышленность и производителей. Как это предотвратить? Для этого нужно набраться смелости и признать свои просчеты тем, кто создавал этот рынок. Но у меня большое сомнение, что власть способна признать, что она ошибалась Алексей Кучеренко Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам

Вместе с этим Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) в конце ноября направил письмо правительству и НКРЭКУ, с просьбой не повышать тарифы на передачу электроэнергии, поскольку это может стать угрозой для экономики воюющей страны.

"По нашему мнению, такой рост необоснован и создает серьезную угрозу для украинской экономики. В текущих условиях войны дополнительная финансовая нагрузка более 13 млрд грн вместе с другими неблагоприятными факторами могут иметь тяжелые последствия для украинской экономики, включая прекращение деятельности многих предприятий, которые является основой для поддержки Вооруженных сил Украины, населения и будущего восстановления страны", — говорится в обращении.

Авторы письма предлагают оптимизировать расходы "Укрэнерго" и отмечают, что потенциал к сокращению расходов в "Укрэнерго" существенный. Кроме того, ICC Ukraine предлагает рассмотреть возможность реструктуризации тела кредитов и частичную капитализацию процентов по ним, что позволит отсрочить платежи на период после окончания военного положения.

Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечает, что повышение тарифов для "Укрэнерго" и Оператора ГТС вряд ли сможет решить проблемы государственных компаний, равно как не могло это сделать и в предыдущие периоды.

Мы видим, что ситуация с поднятием тарифов на электроэнергию и газ не помогла ни энергетике, ни газовому сектору во все предыдущие годы, когда принимались такие решения. С 2017 по 2020 год нам поднимали платежки за газ, обещая, что собственная добыча газа вырастет. В результате украинцы платят за тепло в несколько раз больше, появились дополнительные услуги, но ни в энергетике, ни в газовой сфере ничего принципиально не изменилось. Олег Попенко Глава союза потребителей коммунальных услуг

Эксперт отмечает, что повышение тарифов следует остановить. Вместо этого стоит провести аудит государственных монополий, чтобы понять, как эти компании тратят средства, а уже после этого можно будет принимать решение о пересмотре тарифов.

Сомнение у экспертного сообщества и парламентариев вызывают также тарифы "Укрзализныци". По мнению главы подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Мусы Магомедова, тарифы, которые сейчас устанавливает "Укрзализныця", устанавливаются непрозрачно и не базируются на реальных экономических показателях .

"Из-за отсутствия управленческого учета невозможно определить настоящую себестоимость перевозок. Это позволяет менеджменту "Укрзализныци" манипулировать "убыточностью" грузов, чтобы оправдывать постоянное повышение тарифов, которые в долларах США уже значительно превышают уровень довоенного периода", — считает Магомедов.

По его словам, для обеспечения прозрачности тарифов и предотвращения злоупотреблений монопольным положением нужно создать Национальную комиссию регулирования транспорта, которая обеспечит справедливое тарифообразование, которое не будет зависеть от внутренних решений государственного монополиста.

В следующем году вырастут цены на все

Государственные монополисты "Укрэнерго", "Укрзализныця" и "Оператор ГТС" контролируют критически важные сектора — энергетику, железнодорожные перевозки и газоснабжение. В то же время, логистика энергии, газа и товаров — это основа любой экономики. Если цены на доставку растут, это автоматически увеличивает затраты на производство и транспортировку всех товаров.

По словам Попенко, тарифы на транспортировку электроэнергии и газа заложены почти во все товары и услуги, которые есть в Украине. И энергетическая составляющая в определенных видах товаров может достигать 40-50%, как это, например, происходит при расчетах тарифов для водоканалов. Так что любое повышение тарифов на транспортировку электроэнергии или газ повлияет на рядовых граждан.

"Это однозначно приведет к тому, что украинцы будут платить больше за товары или услуги", — говорит эксперт.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны потребительские цены уже выросли более чем на 30% и ничто не остановит этот рост в дальнейшем, особенно, если будет продолжаться повышение тарифов. другие важные вещи – медицину, образование, питание.

Повышение тарифов просто заставит бизнес закладывать повышение цен в цене товаров, что неизбежно приведет к росту инфляции. Буквально все сферы зависят от тарифов государственных монополий, а результат их поднятия означает большие расходы на базовые товары для граждан, а для предпринимателей — дополнительные расходы на ведение бизнеса. Просто напомним – "Укрэнерго" получит +26% от тарифа на передачу электроэнергии, а "Оператор ГТС" +305%.

По данным Государственной службы статистики, за октябрь в Украине цены на потребительском рынке выросли на 1,8%, а с начала года – на 8,4%. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение цен, которое обостряется из-за возможных перебоев с энергоснабжением в результате российских обстрелов. И на этом фоне государственные монополии, от которых зависят все сферы, увеличивают тарифы, что ускорит рост цен и уменьшение способностей граждан и бизнеса.